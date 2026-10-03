Cầu mây Việt Nam giành Huy chương vàng ASIAD sau trận thắng 'nghẹt thở' trước Thái Lan

Bước vào trận chung kết, đội tuyển Việt Nam sử dụng đội hình gồm đội trưởng Nguyễn Thị Mỹ, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Trước đó, các cô gái Việt Nam từng thắng Thái Lan 2-0 ở vòng bảng, tạo thêm sự tự tin trước màn tái đấu đối thủ nhiều duyên nợ trong trận tranh Huy chương vàng.

Ngay từ set đầu tiên, Việt Nam nhập cuộc chủ động, hàng chắn hoạt động hiệu quả trong khi Trần Thị Ngọc Yến liên tục tạo dấu ấn bằng những pha móc cầu và dứt điểm trên lưới. Từ thế giằng co đầu trận, các cô gái áo đỏ từng bước tạo cách biệt và vươn lên dẫn 9-6.

Ngọc Yến là cây ghi điểm chủ lực, mang về huy chương vàng Asiad 20. (Ảnh: 24h.com.vn)

Thái Lan sau đó cho thấy khả năng bám đuổi đáng gờm khi rút ngắn tỷ số xuống 8-9. Trước sức ép của đối thủ, Ban huấn luyện Việt Nam đưa đội trưởng Nguyễn Thị Mỹ vào sân. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả, giúp Việt Nam củng cố hàng phòng thủ và lấy lại thế chủ động.

Ở những điểm số cuối, Ngọc Yến tiếp tục là điểm tựa trên hàng công. Pha xoay người đạp cầu trên lưới của cô giúp Việt Nam khép lại set 1 với chiến thắng 15-11.

Set 2 diễn ra khó khăn hơn nhiều. Thái Lan chơi quyết liệt, phòng thủ chắc chắn và tận dụng tốt những tình huống xử lý chưa chính xác của Việt Nam để tạo khoảng cách. Có thời điểm đội tuyển Việt Nam bị dẫn 8-13.

Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam không buông xuôi. Nguyễn Thị Mỹ giao cầu tốt, Trần Thị Ngọc Yến liên tiếp xuyên chắn ghi điểm, giúp đội tuyển tạo chuỗi 5 điểm liên tiếp để cân bằng tỷ số 13-13. Sau đó, Việt Nam vượt lên dẫn 14-13, đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu ngay trong hai set.

Niềm vui của tuyển cầu mây nữ Việt Nam. (Ảnh: 24h.com.vn)

Thái Lan vẫn kịp trở lại. Đội bạn cân bằng 14-14 rồi tận dụng tốt những điểm số quyết định để thắng 17-15, đưa trận chung kết vào set thứ ba.

Set quyết định đẩy trận đấu lên cao trào. Thái Lan nhập cuộc tốt hơn, dẫn 3-0 rồi 5-2, trong khi Việt Nam gặp khó ở bước một. Nhưng cũng từ thời điểm này, bản lĩnh của các cô gái Việt Nam được thể hiện rõ. Nguyễn Thị Yến và các đồng đội liên tiếp ghi điểm để rút ngắn cách biệt rồi cân bằng 5-5.

Khi tỷ số là 6-6, Việt Nam tận dụng một pha tấn công ra ngoài của đối thủ để lần đầu vượt lên dẫn trước trong set 3. Sau khi hai đội đổi sân, Nguyễn Thị Yến tiếp tục ghi điểm bằng một pha móc cầu né chắn, giúp Việt Nam nới rộng lợi thế. Hàng chắn ba người sau đó hoạt động hiệu quả, còn Ngọc Yến liên tục ghi những điểm số quan trọng để duy trì khoảng cách.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam có trận đấu xuất sắc. (Ảnh: 24h.com.vn)

Ở thời điểm quyết định, khi Việt Nam dẫn 14-11, Trần Thị Ngọc Yến tung cú móc cầu chạm hàng chắn Thái Lan đi ra ngoài. Điểm số này giúp Việt Nam thắng set 3 với tỷ số 15-11, khép lại trận chung kết đầy kịch tính.

Chung cuộc, đội tuyển cầu mây 4 người nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 với các tỷ số 15-11, 15-17 và 15-11.

Chiến thắng "nghẹt thở" này giúp tuyển cầu mây 4 người nữ Việt Nam giành tấm HCV Asiad 2026. Đây là HCV thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2026 và 2 trong số này đến từ các VĐV cầu mây. Một kỳ Asiad tuyệt vời của đội tuyển cầu mây Việt Nam.