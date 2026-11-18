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Toàn tỉnh hiện có 25.249 cán bộ, công chức, viên chức. Với quy mô đội ngũ lớn, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, việc bố trí, sử dụng nhân lực hợp lý có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp tác động đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Theo ông Lương Trương Đạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác cán bộ. Theo đó, việc đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, phát huy dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, làm cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

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Trên cơ sở định hướng chung, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chú trọng rà soát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và thực trạng để sắp xếp, phân công nhân lực.

Thực tế tại cấp xã cho thấy rõ yêu cầu này. Từ ngày 1/7/2025, cùng với các phòng chuyên môn khác, phòng văn hóa - xã hội cấp xã được thành lập, thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực như: nội vụ; dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo; giáo dục và đào tạo; văn hóa, khoa học và thông tin; y tế. Việc tiếp nhận thêm nhiệm vụ, nhất là những lĩnh vực trước đây chủ yếu do cấp huyện thực hiện, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuyên môn và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Lộc Bình cho biết: Phòng hiện có 7 cán bộ, công chức, 100% có trình độ đại học. Là địa bàn rộng, dân số đông nên khối lượng công việc của phòng tăng đáng kể. Trước yêu cầu đó, phòng đã chủ động phân công nhiệm vụ theo chuyên môn, sở trường của từng người, đồng thời tăng cường phối hợp, bám sát địa bàn để tham mưu UBND xã triển khai các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, từ đầu năm 2026 đến nay, phòng cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Không chỉ tại các phòng chuyên môn cấp xã, việc bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, chuyên môn cũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Trong quá trình phân công nhiệm vụ, các đơn vị chú trọng căn cứ vào trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và sở trường của từng người, bảo đảm phát huy năng lực, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý công việc.

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Chị Ngô Thị Trang, Công chức Phòng Kinh tế xã Bình Gia chia sẻ: Được phân công công việc phù hợp với chuyên môn giúp chúng tôi chủ động hơn trong tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước yêu cầu công việc ngày càng đa dạng, bản thân mỗi cán bộ cũng phải thường xuyên học hỏi, cập nhật quy định mới và rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ. Những lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cùng việc trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác giúp chúng tôi tự tin hơn khi xử lý công việc, nhất là những nhiệm vụ mới được phân cấp về cơ sở.

Có thể thấy, bố trí đúng người, đúng việc mới là điều kiện ban đầu để phát huy năng lực đội ngũ. Trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trở thành yêu cầu không thể thiếu.

Nhằm cụ thể hóa yêu cầu này, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng xử lý công việc trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức 31/31 lớp đào tạo, bồi dưỡng, đạt 100% kế hoạch. Các lớp tập huấn được tổ chức với nội dung thiết thực như: quản lý tài chính - ngân sách cấp xã; quản lý tài sản công; kỹ năng lập hồ sơ thanh toán, quyết toán; cải cách hành chính; chuyển đổi số và sử dụng các phần mềm chuyên ngành...

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác bố trí, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần bảo đảm bộ máy hành chính vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.