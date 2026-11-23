1.000 tỷ USD

Đây là mức vốn hóa thị trường Nvidia dự kiến tăng thêm trong hôm nay, tương đương vốn hóa của Walmart. Nếu duy trì được đà tăng, Nvidia sẽ lập kỷ lục mới về mức tăng vốn hóa trong một ngày.

Cổ phiếu Nvidia có thời điểm tăng vọt 36% sau thông tin này, đưa hãng chip tiến gần mức tăng thêm 1.000 tỷ USD vốn hóa thị trường, một kỷ lục chưa từng có.

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định của Nvidia đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO, đồng thời kêu gọi công ty tiếp tục điều tra nội bộ về việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Tổng thống Trump nói với CNBC rằng ông đã nói chuyện với hội đồng quản trị của Nvidia về việc đưa ông Huang trở lại vị trí CEO.

“Tôi đã nói với ông ấy tối Chủ nhật: ‘Ông phải hứa với tôi một điều. Ông có trí tuệ và mọi thứ cần thiết. Ông phải làm việc chăm chỉ. Nếu làm được điều đó, sẽ không ai đánh bại được ông’”, ông Trump kể trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Theo ông Trump, Jensen Huang cam kết sẽ nỗ lực hơn bao giờ hết khi trở lại Nvidia.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 23/11, ông Trump cho rằng hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra quyết định đúng đắn khi phục chức cho ông Huang. Ông cũng khẳng định chính phủ Mỹ không có lý do để tin rằng sự trở lại của vị CEO này gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

Động thái của ông Trump diễn ra sau nhiều ngày ông công khai ủng hộ ông Huang trở lại Nvidia. Tối 22/11, Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi hội đồng quản trị tuyển dụng lại nhà đồng sáng lập này, cho rằng đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả công ty và nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch vận động đưa ông Huang trở lại Nvidia cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân viên, nhà đầu tư và lãnh đạo công nghệ. Theo website chiến dịch "Stand with Jensen", tính đến ngày 23/11, kiến nghị đã thu hút hơn 206.000 chữ ký, trong đó hơn 10.000 người tự nhận là nhân viên hiện tại của Nvidia.

“Tôi trở lại Nvidia với sự khiêm tốn và cam kết mới"

Hội đồng quản trị cho biết quyết định được thông qua nhất trí sau một loạt cuộc thảo luận và gặp gỡ với ông Huang. Trong quá trình xem xét, hội đồng cũng tham vấn các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ và khẳng định việc ông trở lại không gây rủi ro cho an ninh quốc gia, theo WSJ.

Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey C. Jones cho biết việc ông Huang trở lại là "vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng".

Theo thông báo, việc ông Huang trở lại làm việc có hiệu lực ngay lập tức.

Ông Huang, 63 tuổi, đã điều hành Nvidia hơn ba thập kỷ và xây dựng công ty trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới. Công ty chính thức chấm dứt hợp đồng với ông Huang vào ngày 12/11 sau loạt thông tin về nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một phụ nữ bị nghi làm gián điệp.

"Tôi rất vinh dự được trở lại Nvidia và lãnh đạo một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất thế giới vào thời điểm khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới", ông Huang tuyên bố. Ông cho biết sẽ đảm nhận trọng trách với tinh thần khiêm tốn và cam kết mới, đồng thời cảm ơn hội đồng quản trị vì sự tin tưởng và cân nhắc thận trọng.

Việc phục chức đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của ông Huang, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của nhà sáng lập này đối với Nvidia, doanh nghiệp đang giữ vị trí trung tâm trong làn sóng đầu tư AI và tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Nvidia cho biết cuộc điều tra độc lập về những thông tin cho rằng ông Huang từng là mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài vẫn sẽ được tiếp tục. Ông Huang cam kết hợp tác đầy đủ với quá trình này.

Tuần tới, ông Jensen Huang dự kiến ​​sẽ ra trình diện trước ba ủy ban Hạ viện trong các phiên điều trần kín về mối quan hệ của ông với Alice Huang, giám đốc điều hành của Megaspeed, người được cho là đang bị điều tra vì tội làm gián điệp. Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy kế hoạch này sẽ thay đổi.

Jensen Huang dính bê bối tình ái với hai người phụ nữ.

Cổ phiếu AI đồng loạt tăng vọt

Quyết định tái bổ nhiệm ông Huang làm CEO của Nvidia đã khiến cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến AI đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, trong đó cổ phiếu của Nvidia tăng khoảng 36%, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 5/2003.

Đà tăng kéo theo các chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 đi lên, đồng thời lan rộng sang nhóm sản xuất chip. Chỉ số bán dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán Philadelphia tăng vọt 14%. Các cổ phiếu liên quan đến hạ tầng AI, từ nhà cung cấp năng lượng đến doanh nghiệp công nghiệp, cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Cổ phiếu của Nvidia tăng mạnh. Đồ họa: WSJ.

"Chiếc áo khoác đen đã trở lại", Kim Forrest, Giám đốc đầu tư tại Bokeh Capital Partners, nhận xét, ám chỉ hình ảnh quen thuộc của ông Huang. Bà cho rằng phần lớn đà tăng có cơ sở, dù những vấn đề từng được phát hiện vẫn chưa biến mất.

Đà tăng diễn ra sau một phiên bán tháo mạnh hôm thứ Sáu, khi S&P 500 rơi vào vùng điều chỉnh, tức giảm ít nhất 10% so với mức đỉnh gần nhất. Nasdaq 100, chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, cũng tiến sát ngưỡng thị trường giá xuống. Nvidia là một trong những tác nhân chính khiến thị trường lao dốc hôm đó, khi cổ phiếu công ty giảm 14%, mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 1/2025.

Từ tháng 10, nhóm cổ phiếu AI đã chịu sức ép khi các báo cáo lợi nhuận làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của làn sóng chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng công nghệ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực khi nhiều ứng viên phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu giành chiến thắng. Bên cạnh đó, việc ông Huang rời vị trí CEO sau loạt thông tin về đời tư, trong đó có mối quan hệ với một phụ nữ bị nghi có liên hệ với tình báo, càng khiến nhà đầu tư thêm lo ngại.