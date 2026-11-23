Ông Jensen Huang phát biểu tại sự kiện Tiếp nhận Hệ sinh thái AI của Hàn Quốc ở Seoul, ngày 8/6/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/11, phục hồi sau đợt bán tháo nghiêm trọng tuần trước, khi Hội đồng quản trị Nvidia quyết định phục chức Giám đốc điều hành (CEO) cho ông Jensen Huang thúc đẩy làn sóng mua vào cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 5%, Nasdaq Composite tăng 7%, trong khi Dow Jones Industrial Average tăng 1.344 điểm, tương đương 2,8%. Đà phục hồi diễn ra sau một tuần giao dịch đầy biến động, khi lo ngại về mức định giá và triển vọng đầu tư vào ngành AI khiến áp lực bán lan rộng trên thị trường.

Cổ phiếu Nvidia tăng vọt 31% sau khi hội đồng quản trị công ty này thông báo khôi phục chức vụ CEO cho ông Jensen Huang, có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư đối với Nvidia và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai hoan nghênh quyết định trên. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng đây là lựa chọn đúng đắn và sự lãnh đạo của ông Huang bảo đảm thành công, thịnh vượng cho Nvidia cũng như góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Trump đồng thời khẳng định chính phủ không có lý do để cho rằng việc ông Huang trở lại điều hành công ty gây ra nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Đà tăng của Nvidia lan sang nhiều doanh nghiệp công nghệ khác. Cổ phiếu Micron Technology tăng 14%, CoreWeave tăng 29% và Advanced Micro Devices (AMD) tăng 9%.

Tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ chịu sức ép lớn từ những lo ngại về mức định giá và triển vọng đầu tư vào ngành AI. Ngay cả đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic hôm 19/11, được đánh giá là sự kiện có quy mô kỷ lục, cũng không ngăn được làn sóng bán tháo. Nasdaq Composite và Dow Jones ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn 6 năm, trong khi S&P 500 trải qua tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 4/2025.

Đến cuối phiên 20/11, cả ba chỉ số chính đều giảm ít nhất 10% so với mức đỉnh lịch sử, chính thức bước vào vùng điều chỉnh. Nasdaq Composite cũng chuyển sang mức giảm tính từ đầu năm 2026. Trong phiên giao dịch, Nasdaq-100 có thời điểm giảm 20% so với đỉnh gần nhất, chạm ngưỡng thị trường giá xuống, dù mức giảm tính theo giá đóng cửa chưa đạt ngưỡng này.

Ông Drew Pettit, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Roundhill, nhận định trên chương trình Closing Bell: Overtime của CNBC hôm 20/11 rằng hoạt động bán tháo trên diện rộng có thể cho thấy thị trường đang tiến gần giai đoạn cuối của đợt giảm. Tuy nhiên, ông cho rằng để củng cố xu hướng phục hồi, các doanh nghiệp vẫn cần chứng minh triển vọng lợi nhuận dài hạn không bị suy yếu và thị trường cần thêm những yếu tố tích cực hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán cũng tăng điểm trong phiên sáng 23/11. Chỉ số Stoxx 600 tăng 0,9%; DAX của Đức tăng 1%, CAC 40 của Pháp tăng 0,8% và FTSE 100 của Anh tăng 0,6%.

Trái lại, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 3,31%, xuống 4.708,54 điểm; S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,26%, xuống 8.570,6 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ tám liên tiếp. Tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), Hang Seng giảm 0,15%, trong khi CSI 300 của Trung Quốc gần như đi ngang, ở mức 3.958,29 điểm. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Tuần giao dịch tại Mỹ sẽ rút ngắn do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Thị trường đóng cửa trong ngày 26/11 và phiên giao dịch ngày 27/11 sẽ kết thúc sớm vào lúc 13 giờ (giờ miền Đông Mỹ)./.