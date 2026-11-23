Ảnh minh họa

Xin từ chức không thuộc diện áp dụng Nghị định 170

Một trường hợp được đặt ra là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,6, tự nguyện xin từ chức vì lý do sức khỏe. Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, người này được bố trí làm công chức chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo.

Giải đáp về quyền lợi của trường hợp này, Bộ Nội vụ cho biết việc tự nguyện xin từ chức, chuyển sang làm công chức chuyên môn không thuộc đối tượng áp dụng chế độ, chính sách theo Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 300/2026/NĐ-CP.

Do đó, không thể căn cứ vào quy định của nghị định này để bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ đến hết nhiệm kỳ HĐND 2026 - 2031. Việc xem xét phụ cấp phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2005/TT-BNV.

Bảo lưu phụ cấp 6 tháng phải đúng điều kiện

Theo Thông tư số 02/2005/TT-BNV, việc bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ được áp dụng trong trường hợp thay đổi tổ chức khiến hạng của cơ quan, đơn vị được xếp thấp hơn hạng trước đó.

Cụ thể, người giữ chức danh lãnh đạo trước ngày có quyết định thay đổi hạng được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ cũ trong 6 tháng. Từ tháng thứ 7, mức phụ cấp được tính theo hạng tổ chức mới.

Như vậy, cơ chế bảo lưu này gắn với việc thay đổi tổ chức, hạng cơ quan, đơn vị, không phải quyền lợi áp dụng chung cho mọi trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo.

Với trường hợp Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tự nguyện xin từ chức vì lý do sức khỏe rồi chuyển sang làm công chức chuyên môn, không có căn cứ để mặc nhiên bảo lưu phụ cấp chức vụ hệ số 0,6 đến hết nhiệm kỳ. Thời hạn bảo lưu 6 tháng cũng không tự động áp dụng nếu không đáp ứng điều kiện về thay đổi tổ chức theo Thông tư số 02/2005/TT-BNV.

Việc giải quyết phụ cấp cần căn cứ đúng nguyên nhân thôi giữ chức vụ và quy định pháp luật tương ứng, tránh nhầm lẫn giữa trường hợp tự nguyện xin từ chức với trường hợp chịu tác động từ việc sắp xếp, thay đổi tổ chức bộ máy.