Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp và chuyên viên phòng Hành chính tư pháp; đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường; công chức làm công tác bồi thường nhà nước của Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc khu vực Hòa Bình cũ và 3 xã khu vực Phú Thọ cũ. Tham gia báo cáo, truyền đạt tại Hội nghị có Phó Trưởng phòng, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Hồng Vinh.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ Đỗ Thúy Vân phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ Đỗ Thúy Vân đã nhấn mạnh, công tác bồi thường của Nhà nước là một nhiệm vụ khó, phức tạp, trong khi bối cảnh hiện nay đội ngũ công chức phụ trách công tác này chủ yếu kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi. Do đó, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về giải quyết bồi thường cho đội ngũ công chức này là điều cần thiết. Bên cạnh đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua với nhiều điểm mới quan trọng thì việc tổ chức Hội nghị tập huấn có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm giúp các công chức tham mưu thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước nắm bắt kịp thời những điểm mới của Luật; đồng thời cũng giúp trang bị cho các đại biểu những kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình tham mưu thực hiện công tác bồi thường nhà nước, nhất là những kỹ năng, nghiệp vụ khi giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường.

Phó Trưởng phòng, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Hồng Vinh trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã truyền đạt các chuyên đề: (1) Những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; (2) Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (4) Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại và (4) Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Trong quá trình trình bày, báo cáo viên đã kết hợp giữa việc phân tích quy định của pháp luật hiện hành với việc trao đổi các tình huống thực tiễn phát sinh trong thực tiễn. Ngoài ra, báo cáo viên cũng chia sẻ về những kinh nghiệm, những lưu ý trong quá trình thực hiện công tác bồi thường nhà nước và trao đổi, thảo luận và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế khi thực hiện việc bồi thường nhà nước ở một số cơ quan, địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Thông qua Hội nghị tập huấn, đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ và một số xã, phường lân cận đã được nắm bắt được các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, nhất là các quy định mới về nguyên tắc giải quyết bồi thường và quyền của người yêu cầu bồi thường, phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, hồ sơ, thủ tục giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bồi thường, tăng cường trách nhiệm của người thi hành công vụ, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ người dân trong giai đoạn mới. Trao đổi tại Hội nghị, Báo cáo viên hi vọng rằng, trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ không phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước, hoặc trường hợp phát sinh thì các công chức tham mưu thực hiện công tác này không bị lúng túng trong quá trình thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đại diện Sở Tư pháp trân trọng cảm ơn sự tham gia đầy đủ của các đại biểu, cảm ơn báo cáo viên của Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm hết sức quý báu để giúp các đại biểu nắm bắt được những điểm mới, những kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác bồi thường nhà nước. Sở Tư pháp tin tưởng rằng, thông qua Hội nghị, các đại biểu sẽ nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác bồi thường nhà nước cũng như nắm bắt được những quy định của pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ để tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện công tác bồi thường nhà nước.