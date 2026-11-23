Thành phố Hà Nội triển khai gói hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn

Theo Nghị quyết 59/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, thành phố đang triển khai gói hỗ trợ 50 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Thủ đô ứng dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Mức hỗ trợ không quá 70% chi phí và mức trần hỗ trợ từ 10 triệu đến 100 triệu đồng tùy quy mô và hạng mục.

Cụ thể, với hộ kinh doanh, thành phố hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng cho chuyển đổi số và 20 triệu đồng cho thương mại điện tử.

Với doanh nghiệp siêu nhỏ, thành phố hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng cho chuyển đổi số và 30 triệu đồng cho thương mại điện tử.

Doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã được thành phố hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng cho chuyển đổi số và 60 triệu đồng cho thương mại điện tử.

Trong khi đó, mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa tối đa 100 triệu đồng cho chuyển đổi số và 100 triệu đồng cho thương mại điện tử.

Tỷ lệ hỗ trợ được công bố theo từng sản phẩm, dịch vụ trong Danh mục, không quá 70% chi phí và không vượt mức trần tương ứng nêu trên.

Để giải đáp và hướng dẫn thủ tục tiếp cận gói hỗ trợ nêu trên, Sở KH&CN phối hợp với HANOIBA và Công ty MISA tổ chức Hội thảo trực tuyến từ 09h00 - 11h30 ngày 26/11/2026.

Doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký tham dự tại link sau: https://forms.gle/ZeRQB5Z9p3e2LeM28

Lưu ý: Các mức trên là mức trần, không phải khoản hỗ trợ mặc định. Việc hỗ trợ phụ thuộc điều kiện, sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn và thực hiện qua phiếu điện tử, không quy đổi thành tiền mặt.