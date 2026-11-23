Không thể chỉ đọc thông tư và giao phó nghĩa vụ thuế cho kế toán

Tại Hội nghị đối thoại về nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ chính sách tài chính, thuế và cơ chế hỗ trợ giải quyết tranh chấp kinh doanh cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng do Trung tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức ngày 20/11/2026, ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cấp cao về thuế và quản trị doanh nghiệp đã phân tích những thay đổi đáng chú ý của pháp luật thuế và yêu cầu điều chỉnh phương thức quản trị nội bộ.

Theo ông Phụng, thói quen chỉ đọc thông tư để thực hiện nghĩa vụ thuế không còn phù hợp. Từ ngày 1/7/2025, doanh nghiệp bắt buộc phải nghiên cứu đồng thời đầy đủ ba cấp văn bản gồm luật, nghị định và thông tư. Các văn bản hướng dẫn cấp dưới chỉ tập trung quy định nội dung được giao, không nhắc lại toàn bộ quy định tại văn bản cấp trên, nên việc đọc đơn lẻ một văn bản dễ khiến doanh nghiệp bỏ sót điều kiện và nghĩa vụ pháp lý liên quan.

Áp lực tuân thủ đồng thời gia tăng khi công tác quản lý thuế chuyển dịch mạnh sang môi trường số. Việc vận hành hóa đơn điện tử, cơ sở dữ liệu tập trung và cơ chế đối chiếu thông tin giao dịch đòi hỏi dữ liệu về doanh thu, chi phí, hóa đơn và chứng từ của doanh nghiệp phải bảo đảm tính chính xác và nhất quán cao. Số liệu do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố cho thấy, trong 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.438,9 nghìn tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng giai đoạn này, cả nước ghi nhận 243.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong khi có 182.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trước tốc độ biến động nhanh về quy mô thị trường và phương thức quản lý, tuân thủ pháp luật thuế không còn là nhiệm vụ riêng của bộ phận kế toán mà trở thành trách nhiệm xuyên suốt trong toàn bộ quá trình điều hành. Ông Nguyễn Văn Phụng nhấn mạnh mọi quyết định kinh doanh, mua hàng, ký kết hợp đồng và thanh toán đều có khả năng phát sinh nghĩa vụ thuế. Nếu người đứng đầu doanh nghiệp chỉ chú trọng doanh thu, lợi nhuận và khoán trắng việc kiểm soát pháp lý cho kế toán, doanh nghiệp sẽ rất khó nhận diện và ngăn chặn rủi ro từ sớm.

Thống nhất hồ sơ hợp đồng, hóa đơn và siết chặt dòng tiền

Cùng với nghĩa vụ thuế, tranh chấp hợp đồng và công nợ là rủi ro thường trực mà doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát. Luật gia, Tiến sĩ luật Trần Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, trong lĩnh vực xây dựng, bất đồng thường phát sinh từ khối lượng nghiệm thu, chất lượng công trình, tiến độ thi công, điều chỉnh giá, nghĩa vụ thanh toán hoặc trách nhiệm của các bên tham gia.

Đối với doanh nghiệp xây dựng, tính liên thông giữa hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh toán và hóa đơn có ý nghĩa quyết định. Do một công trình thường trải qua nhiều giai đoạn với sự tham gia của nhiều nhà thầu, nhà cung cấp và đối tác, bất kỳ sự thiếu đồng nhất nào trong bộ hồ sơ đều có thể khiến doanh nghiệp gặp trở ngại khi giải trình chi phí, quyết toán thuế hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi xảy ra tranh chấp.

Để kiểm soát rủi ro tài chính, chuyên gia Nguyễn Văn Phụng khuyến nghị doanh nghiệp phải kiểm tra kỹ tư cách pháp lý và tình trạng hoạt động của nhà cung cấp, bảo đảm hóa đơn đầu vào phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế. Toàn bộ hồ sơ gồm hợp đồng, biên bản giao nhận, phiếu kho, chứng từ thanh toán và hóa đơn điện tử cần bảo đảm sự khớp đúng, thống nhất. Doanh nghiệp cũng cần quản trị chặt dòng tiền, hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản cá nhân của lãnh đạo hoặc người thân để thực hiện giao dịch của công ty ngoài hệ thống sổ sách kế toán. Mọi khoản chi phải có căn cứ thực tế, đáp ứng đầy đủ điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo pháp luật thuế.

Từ các yêu cầu thực tiễn này, chuyên gia đề xuất doanh nghiệp cần rà soát lại toàn bộ hồ sơ thuế, hóa đơn và quy trình kiểm soát nội bộ trong ba năm gần nhất. Doanh nghiệp cần phân định rõ trách nhiệm giữa bộ phận kinh doanh, mua hàng, kế toán và pháp chế, chuẩn hóa quy trình từ khâu ký kết hợp đồng đến thanh lý, thanh toán. Theo định hướng của ông Nguyễn Văn Phụng, quản trị thuế không chỉ dừng ở việc tính đúng số thuế phải nộp mà còn là công cụ bảo vệ tài sản, kiểm soát dòng tiền và duy trì uy tín doanh nghiệp, đòi hỏi việc duy trì cơ chế tư vấn thường xuyên với chuyên gia thuế, kiểm toán và tổ chức hành nghề luật.

Đưa hỗ trợ pháp lý đi vào giải quyết tình huống thực tế

Bên cạnh nỗ lực tự chuẩn hóa của khu vực doanh nghiệp, Luật gia, Tiến sĩ Trần Minh Sơn cho rằng hoạt động cung cấp thông tin, tư vấn và giải đáp vướng mắc kịp thời từ cơ quan chức năng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa xây dựng được bộ phận pháp chế chuyên trách.

Ngày 14/1/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Chương trình tập trung cung cấp thông tin pháp luật, bồi dưỡng kiến thức, tư vấn và tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tổ chức nghề nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, thước đo hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý nằm ở khả năng giải quyết trúng các vấn đề doanh nghiệp đang đối mặt. Với ngành xây dựng, trọng tâm là các vướng mắc liên quan đến hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán, công nợ, hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế. Ngoài các lớp tập huấn phổ biến kiến thức chung, công tác hỗ trợ cần chú trọng hình thức tư vấn theo tình huống cụ thể để doanh nghiệp nắm đúng quy định và vận dụng chính xác vào thực tế vận hành.

Về phía doanh nghiệp, yêu cầu cấp thiết hiện nay là chủ động cập nhật chính sách mới, chuẩn hóa quy trình tài chính, phân định rõ trách nhiệm kiểm soát và thiết lập cơ chế tham vấn pháp lý định kỳ. Khi rủi ro được nhận diện ngay từ khâu giao dịch, ký kết hợp đồng và lập chứng từ, doanh nghiệp sẽ có cơ sở vững chắc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, giảm thiểu tổn thất và chuyển từ tư duy xử lý sự vụ sang chủ động phòng ngừa trong quản trị doanh nghiệp.