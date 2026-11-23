Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ chú trọng đổi mới phương thức chi trả theo hướng hiện đại. (Ảnh: VĂN ÚT)

Xác định việc giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ là nhiệm vụ trọng tâm, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia và thụ hưởng.

Bảo đảm quyền lợi từ những chính sách thiết thực

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tập trung nâng cao chất lượng tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp hướng dẫn người lao động hoàn thiện thủ tục, hạn chế việc bổ sung hồ sơ nhiều lần. Các chế độ ngắn hạn và dài hạn được giải quyết theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội thành phố đã giải quyết hưởng mới các chế độ bảo hiểm xã hội cho 239.755 lượt người. Đằng sau con số này là hàng trăm nghìn lượt người lao động được bảo đảm quyền lợi khi gặp rủi ro, có thêm nguồn thu nhập trong thời gian nghỉ ốm, thai sản, phục hồi sức khỏe hoặc khi đến tuổi nghỉ hưu.

Mỗi chế độ được giải quyết đúng hạn không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện sự chia sẻ, đồng hành của chính sách an sinh đối với người lao động trong những thời điểm cần thiết nhất. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ chú trọng nâng cao chất lượng tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ; phối hợp với doanh nghiệp hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hạn chế tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, bảo đảm việc giải quyết các chế độ ngắn hạn và dài hạn đúng quy định.

Cùng với việc giải quyết chế độ, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ chú trọng đổi mới phương thức chi trả theo hướng hiện đại, thuận tiện, bảo đảm tiền chế độ đến tay người thụ hưởng nhanh chóng, an toàn. Đến tháng 10/2026, số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 96,80%. Việc mở rộng thanh toán qua tài khoản không chỉ giúp người thụ hưởng tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn chủ động hơn trong tiếp nhận và quản lý nguồn tiền.

Từ góc độ người thụ hưởng, những chính sách này có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo đảm cuộc sống khi gặp khó khăn, biến cố. Bà Nguyễn Thị Quyên ở xã Vị Thanh 1 chia sẻ, việc tham gia và được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định giúp người lao động có thêm điểm tựa về tài chính khi sức khỏe không bảo đảm hoặc không thể tiếp tục làm việc. Đặc biệt, khi quyền lợi được giải quyết đầy đủ, kịp thời, người lao động có thể yên tâm hơn, giảm bớt áp lực trong cuộc sống.

Bảo hiểm xã hội Cần Thơ không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia và thụ hưởng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cùng quan điểm, bà Lê Thị Thủy Tiên ở xã Vị Thủy cho rằng, giá trị của chính sách bảo hiểm không chỉ nằm ở quá trình tham gia mà còn thể hiện rõ khi người lao động cần được hỗ trợ. Việc các chế độ được giải quyết đúng quy định, chi trả kịp thời giúp người thụ hưởng có thêm nguồn lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và củng cố niềm tin vào chính sách an sinh xã hội.

Không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong quá trình làm việc và khi hết tuổi lao động, chính sách bảo hiểm xã hội còn phát huy vai trò hỗ trợ khi người lao động mất việc làm. Đến cuối tháng 10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố đã lập danh sách chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho 113.045 người. Nguồn trợ cấp này góp phần giảm bớt áp lực tài chính trong thời gian chưa có việc làm, tạo điều kiện để người lao động tìm kiếm công việc mới, tham gia học nghề và nâng cao kỹ năng, từng bước ổn định cuộc sống và quay trở lại thị trường lao động.

Nâng cao chất lượng phục vụ, bảo vệ quyền lợi người tham gia

Để các chế độ, chính sách đến với người thụ hưởng đầy đủ và kịp thời, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Việc triển khai ứng dụng VssID- bảo hiểm xã hội số, kết nối dữ liệu căn cước công dân và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần hỗ trợ người tham gia tra cứu thông tin, theo dõi quá trình đóng, hưởng và tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm thuận tiện hơn.

Song song đó, công tác tuyên truyền, đối thoại và tư vấn chính sách được chú trọng nhằm giúp người lao động, doanh nghiệp hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, đôn đốc thu, hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng, góp phần bảo đảm quá trình tham gia bảo hiểm của người lao động không bị gián đoạn, quyền lợi được giải quyết theo đúng quy định.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục tập trung giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ; bảo đảm chi trả đúng người, đúng mức, đúng thời hạn; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan liên quan, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ viên chức trong từng khâu nghiệp vụ. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần củng cố nền tảng an sinh xã hội trên địa bàn.

Hiệu quả của chính sách an sinh không chỉ được đo bằng số người tham gia hay tổng số tiền chi trả, mà còn thể hiện ở từng quyền lợi được bảo đảm, từng khoản trợ cấp đến tay người thụ hưởng đúng lúc và từng hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, bảo vệ quyền lợi người tham gia, đưa các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động và nhân dân.