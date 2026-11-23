Cụ thể, tại Nghị quyết số 48/2026/QH16 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Quốc hội quyết nghị thông qua tổng số thu ngân sách nhà nước là 3.334.338 tỷ đồng. Trong đó: Thu ngân sách Trung ương là 1.775.593 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương là 1.558.745 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Nhà nước là 4.073.935 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Quang cảnh phiên họp tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. ẢNh: TRỌNG HẢI

Tại Nghị quyết số 49/2026/QH16 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách Trung ương là 1.775.593 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 2.364.411 tỷ đồng. Phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 theo các phụ lục kèm theo nghị quyết. Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước, mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương, từng địa phương theo đúng quy định.

Tại Nghị quyết số 50/2026/QH16 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 4.267.354 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 4.560.931 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Bội chi ngân sách Nhà nước là 400.163 tỷ đồng, bằng 3,1% GDP.

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025 theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội.

* Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vừa ký ban hành 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, Nghị quyết số 472/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Văn Mi kể từ ngày 11-11-2026.

Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 11-11-2026.