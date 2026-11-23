Dòng vốn rút ròng tăng 30,7% lên 3.700 tỷ đồng, 88 trên 96 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất âm

Theo báo cáo hoạt động các quỹ đầu tư tại Việt Nam tháng 10/2026 do FiinGroup công bố, tổng giá trị rút vốn ròng trên toàn thị trường quỹ đạt khoảng 3.700 tỷ đồng, tăng 30,7% so với tháng liền trước. Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 141 quỹ được thống kê còn hơn 239.000 tỷ đồng, giảm gần 8.600 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 9.

Áp lực rút vốn tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ cổ phiếu với quy mô rút ròng khoảng 3.300 tỷ đồng. Tính riêng khối quỹ mở cổ phiếu ghi nhận khoảng 2.100 tỷ đồng bị rút ròng, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp dòng vốn rời khỏi nhóm này. Về cơ chế vận hành, khi nhà đầu tư yêu cầu mua lại chứng chỉ quỹ, quỹ mở bắt buộc phải chuẩn bị sẵn nguồn tiền thanh toán; nếu lượng tiền mặt hiện có chưa đủ đáp ứng, đơn vị quản lý phải thu xếp thanh khoản từ danh mục tài sản đang nắm giữ. Do đó, việc nâng tỷ trọng tiền mặt không đồng nghĩa quỹ dự báo thị trường giảm điểm, đồng thời mức giảm gần 8.600 tỷ đồng của tổng NAV cũng phản ánh biến động thị giá chứng khoán trong danh mục chứ không đơn thuần là lượng tiền nhà đầu tư rút ra.

Cùng với áp lực dòng tiền, hiệu quả đầu tư của nhóm quỹ cổ phiếu tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh. Số liệu của FiinGroup ghi nhận 88 trong tổng số 96 quỹ cổ phiếu đạt hiệu suất âm trong tháng 10/2026 với mức giảm bình quân 2,3%, thu hẹp đáng kể so với mức giảm bình quân 3,9% của tháng 9. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, hiệu suất bình quân của nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận mức âm 10%, trái ngược với mức tăng trưởng 18% đạt được trong cùng kỳ năm 2025.

Ở nhóm quỹ trái phiếu, hiệu suất bình quân vẫn duy trì sắc xanh với mức tăng 0,57% trong tháng 10 và đạt 5,2% sau 10 tháng đầu năm. Dù duy trì được tỷ suất sinh lời dương, nhóm quỹ này vẫn ghi nhận gần 451 tỷ đồng bị rút ròng trong tháng 10, kéo dài chuỗi rút vốn sang tháng thứ 14 liên tiếp khi nhà đầu tư gia tăng nhu cầu sử dụng tiền mặt.

Dragon Capital điều chỉnh tỷ trọng tiền mặt trái chiều tại DCBF và DCDE, quỹ VVF của VinaCapital tăng ngược thị trường

Trước bài toán cân đối giữa thanh khoản và hiệu quả sinh lời, các quỹ đầu tư có chiến lược phân bổ tài sản không đồng nhất. Thống kê của FiinGroup cho thấy có 20 trong tổng số 37 quỹ mở cổ phiếu gia tăng tỷ trọng tiền mặt trong tháng 10/2026, giảm nhẹ so với con số 24 quỹ ghi nhận trong tháng 9. Về cơ cấu ngành, dòng vốn từ các quỹ chuyển sang mua ròng nhóm cổ phiếu bất động sản và đảo chiều bán ròng nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Tại Dragon Capital, báo cáo hoạt động tháng 10/2026 ghi nhận sự khác biệt rõ rệt giữa hai quỹ tiêu biểu. Với Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF), trước diễn biến tiếp tục bị rút vốn ròng, quỹ duy trì chính sách quản trị thanh khoản thận trọng khi nâng tỷ trọng tiền mặt và tài sản tương đương tiền từ 7% lên 20% để đáp ứng nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư. Ở chiều ngược lại, tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp trong danh mục DCBF giảm từ 71% xuống 68% và tỷ trọng chứng chỉ tiền gửi giảm từ 22% xuống 12%. Dù gia tăng lượng tiền nắm giữ, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ của DCBF vẫn tăng 0,76% trong tháng 10, nâng mức tăng lũy kế từ đầu năm lên 6,34%.

Trái với xu hướng tăng tiền mặt tại DCBF, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu tập trung Cổ tức DC (DCDE) thuộc Dragon Capital ghi nhận tỷ trọng tiền mặt cuối tháng 10 ở mức 8,4% NAV, giảm so với mốc 12,8% tại thời điểm cuối tháng 9. Do biến động giá cổ phiếu trên thị trường, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ của DCDE giảm 2,9% trong tháng 10, đưa mức giảm lũy kế từ đầu năm lên 17,2%, chưa bao gồm khoản cổ tức 1.900 đồng trên mỗi chứng chỉ quỹ đã chốt quyền trong tháng 7/2026. Báo cáo của DCDE tiếp tục nhấn mạnh kỷ luật đầu tư dài hạn, ưu tiên giải ngân vào các doanh nghiệp có chất lượng lợi nhuận tốt, dòng tiền ổn định và mức định giá hợp lý.

Sự phân hóa về hiệu suất cũng thể hiện rõ ngay trong nhóm quỹ cổ phiếu. Theo báo cáo hoạt động tháng 10/2026 của VinaCapital, quỹ cổ phiếu VVF ghi nhận mức tăng 1,3% tính theo đồng USD trong khi chỉ số VN Index giảm 0,9% theo cùng đơn vị tiền tệ, dù hiệu suất của quỹ này tính từ đầu năm vẫn ở mức âm 3,7%. Diễn biến tại các quỹ cho thấy tỷ trọng tiền mặt không chỉ phản ánh kỳ vọng thị trường mà còn phụ thuộc trực tiếp vào áp lực thanh khoản, đặc điểm cấu trúc danh mục và mục tiêu đầu tư riêng của từng quỹ trong giai đoạn cuối năm.