Sau những phiên giảm đáng kể trong tuần trước, thị trường hồ tiêu trong nước bước vào ngày 24.11 với mặt bằng giá tương đối ổn định. Giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm vẫn duy trì khoảng cách 4.000 đồng/kg giữa địa phương cao nhất và thấp nhất.

Trong khi đó, thị trường quốc tế tiếp tục ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa các nguồn cung, đặt ra những tín hiệu cần theo dõi đối với giá tiêu trong nước những ngày tới.

Hình minh họa

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 24.11.2026

Theo bảng giá tham khảo, hồ tiêu tại Đắk Lắk duy trì mức 132.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Đây cũng là khu vực giữ được mặt bằng giá tốt hơn so với nhiều vùng sản xuất khác sau đợt điều chỉnh vừa qua.

Tại Đắk Nông (thuộc Lâm Đồng hiện nay), giá tiêu được ghi nhận ở mức 130.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc TP.HCM hiện nay) tiếp tục giao dịch ở mức 128.500 đồng/kg.

Hai khu vực Gia Lai và Bình Phước (thuộc Đồng Nai hiện nay) cùng duy trì giá thu mua 128.000 đồng/kg, thấp nhất trong bảng khảo sát.

Bảng giá hồ tiêu ngày 24.11.2026:

Giá tiêu xô tham khảo tại đầu mối thu mua, đơn vị đồng/kg. Số liệu theo bảng cung cấp cho ngày 24.11.2026.

Như vậy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm đang nằm trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg. Việc giá đi ngang cho thấy đà giảm đã tạm thời chững lại theo bảng khảo sát, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước vào chu kỳ tăng mới.

Trước đó, trong tuần kết thúc ngày 22.11, hồ tiêu trong nước chịu áp lực giảm, nhiều khu vực mất từ 4.000 - 7.000 đồng/kg so với tuần liền trước. Vì vậy, diễn biến thu mua trong những phiên tiếp theo vẫn cần được theo dõi, đặc biệt tại các vùng có lượng hàng đưa ra thị trường lớn.

Giá hồ tiêu thế giới mới nhất: Giá xuất khẩu Việt Nam ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn có sự phân hóa. Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam giữ ổn định, trong khi Indonesia và Brazil chịu sức ép điều chỉnh ở các phiên gần đây.

Theo bảng giá quốc tế được công bố gần nhất và đối chiếu đến ngày 23.11, tiêu đen Indonesia ở mức 6.748 USD/tấn, còn tiêu trắng đạt 9.184 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào giá 5.400 USD/tấn, thuộc nhóm thấp nhất trong các thị trường được khảo sát.

Giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì 9.100 USD/tấn, trong khi tiêu trắng ASTA đạt 12.000 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.700 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam được chào bán ở mức 8.300 USD/tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới tham khảo:

Đơn vị USD/tấn. Đây là các mức giá tham khảo được công bố đến ngày 20.11.2026, tiếp tục được ghi nhận trong các bản tin ngày 23.11, không phải báo giá chốt của ngày 24.11.

Tại Ấn Độ, giá hồ tiêu vẫn được chú ý khi nguồn cung nội địa hạn chế, trong khi nhu cầu của ngành chế biến gia vị duy trì ở mức cao.

Riêng bảng giá tham khảo được cung cấp cho bài viết ghi nhận tiêu Garbled ở mức 71.400 rupee/tạ, loại Gram/lít ở mức 68.400 rupee/tạ và Ungarbled đạt 69.400 rupee/tạ, đều không thay đổi. Tuy nhiên, các mức giá này chưa được xác nhận cho phiên 24.11 và có chênh lệch với báo giá mới hơn tại Ấn Độ, vì vậy cần đối chiếu lại trước khi sử dụng làm giá cập nhật trong ngày.

Dự báo giá hồ tiêu: Thị trường chờ tín hiệu từ hoạt động xuất khẩu

Sau một tuần giảm tương đối mạnh, giá hồ tiêu trong nước đang có dấu hiệu ổn định trở lại. Tuy nhiên, khả năng phục hồi vẫn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra thị trường.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục là yếu tố đáng chú ý. Trong 15 ngày đầu tháng 11.2026, Việt Nam xuất khẩu 10.127 tấn hồ tiêu, thu về 66,2 triệu USD. So với nửa đầu tháng 10, lượng xuất khẩu giảm 2,8% và kim ngạch giảm 4,2%.

Dù vậy, xét trong thời gian dài hơn, xuất khẩu hồ tiêu vẫn duy trì tăng trưởng. Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 241.900 tấn, đạt kim ngạch 1,577 tỷ USD, tăng 17,4% về lượng và 12,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Những con số này cho thấy nhu cầu nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam vẫn có nền tảng nhất định, nhưng chưa đủ để bảo đảm giá thu mua trong nước sẽ tăng ngay trong ngắn hạn.

Trong những phiên tới, giá tiêu có khả năng tiếp tục dao động quanh mặt bằng hiện tại nếu hoạt động thu mua chưa có chuyển biến rõ rệt. Trường hợp nhu cầu xuất khẩu cải thiện, giá tại các vùng sản xuất trọng điểm có thể nhận được hỗ trợ. Ngược lại, nếu nguồn hàng bán ra tăng trong khi sức mua còn yếu, thị trường vẫn có nguy cơ chịu thêm áp lực điều chỉnh.

Với mức giá tham khảo 128.000 - 132.000 đồng/kg, người trồng tiêu cần theo dõi sát diễn biến thu mua tại địa phương và thị trường xuất khẩu trước khi quyết định thời điểm bán hàng.