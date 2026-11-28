Khi trẻ luôn đặt kỳ vọng của người khác lên trên bản thân

Trong quá trình nuôi dạy con, nhiều cha mẹ mong muốn trẻ hình thành tính cách lễ phép, biết tuân thủ quy tắc và không gây phiền hà cho mọi người. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự ngoan ngoãn tích cực và việc quá phụ thuộc vào sự đánh giá của người khác đôi khi không dễ nhận ra.

Một đứa trẻ luôn đồng ý với mọi yêu cầu, hiếm khi phản đối hay đưa ra ý kiến riêng có thể khiến người lớn cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng, đằng sau thái độ tưởng như hoàn hảo ấy, trẻ có thể đang dần đánh mất khả năng tự quyết định và thể hiện bản thân.

Khi đứng trước những lựa chọn trong học tập hoặc cuộc sống, trẻ quá nghe lời thường có xu hướng chờ đợi sự hướng dẫn từ người khác thay vì tự cân nhắc. Do chưa có nhiều cơ hội rèn luyện khả năng đưa ra quyết định, trẻ dễ lúng túng khi phải giải quyết vấn đề mà không có người lớn bên cạnh.

Tình trạng này có thể kéo dài đến khi trẻ trưởng thành. Trong môi trường làm việc hoặc các mối quan hệ xã hội, những người quen sống theo sự sắp đặt của người khác thường gặp khó khăn khi phải chủ động xử lý tình huống, đưa ra quan điểm hoặc chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Ảnh minh hoạ

Không chỉ vậy, tâm lý sợ làm phật lòng người khác còn khiến trẻ ngần ngại bộc lộ sở thích, cảm xúc và suy nghĩ thật. Trẻ có thể lựa chọn im lặng dù không đồng tình, miễn sao tránh được tranh luận hoặc không khiến người đối diện thất vọng.

Lâu dần, việc luôn cố gắng đáp ứng mong đợi từ bên ngoài khiến trẻ khó xây dựng những mối quan hệ bình đẳng, chân thành. Trong giao tiếp với bạn bè, trẻ dễ rơi vào thế bị động, thiếu tự tin thể hiện cá tính và khó tạo dựng sự gắn kết dựa trên những sở thích, quan điểm chung.

Sự ngoan ngoãn quá mức có thể cản trở trẻ phát triển bản thân

Một hệ quả đáng chú ý của việc luôn tuân theo mong muốn của người khác là trẻ ít có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử độc lập. Khi quen với việc nhường quyền quyết định cho người xung quanh, trẻ có thể gặp trở ngại trong những tình huống đòi hỏi sự chủ động, hợp tác và khả năng bảo vệ quan điểm cá nhân.

Đây cũng là bất lợi khi trẻ bước vào môi trường học tập, làm việc sau này. Xã hội hiện đại đòi hỏi mỗi người không chỉ biết tuân thủ quy định mà còn cần khả năng sáng tạo, trao đổi ý tưởng, phối hợp với tập thể và tìm ra hướng giải quyết mới. Nếu chỉ quen làm theo chỉ dẫn, trẻ có thể khó phát huy năng lực cũng như khẳng định giá trị của bản thân.

Bên cạnh những hạn chế trong giao tiếp, việc quá chú trọng đến sự hài lòng của người khác còn khiến trẻ dễ bỏ qua nhu cầu cảm xúc của chính mình. Thay vì nhận diện điều bản thân yêu thích hay mong muốn, trẻ thường quan tâm nhiều hơn đến việc người lớn đánh giá mình như thế nào, có được khen ngợi hay không.

Khi cảm xúc tiêu cực liên tục bị giấu kín, trẻ có thể tích tụ sự khó chịu, thất vọng mà không biết cách giải tỏa. Đến khi gặp áp lực lớn hoặc phải đối diện với thất bại, những cảm xúc bị dồn nén có nguy cơ bộc lộ mạnh mẽ, gây ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý.

Một vấn đề khác là trẻ có thể thiếu hiểu biết rõ ràng về chính mình. Khi thường xuyên lựa chọn theo ý kiến của cha mẹ, thầy cô hoặc bạn bè, trẻ ít có điều kiện khám phá sở thích, năng lực và những giá trị riêng. Điều này khiến trẻ khó xác định mục tiêu, không biết bản thân thực sự muốn theo đuổi điều gì.

Vì vậy, ngoan ngoãn không nên được xem là thước đo duy nhất để đánh giá sự trưởng thành của một đứa trẻ. Một em bé biết tôn trọng người khác nhưng đồng thời có thể bày tỏ suy nghĩ, nhận diện cảm xúc và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình mới có nền tảng tốt để phát triển lâu dài.

Ảnh minh hoạ

Cha mẹ nên làm gì để con ngoan nhưng không thụ động?

Thay vì chỉ chú trọng việc trẻ có nghe lời hay không, cha mẹ cần quan tâm đến cách con suy nghĩ, phản ứng và thể hiện cảm xúc trong những tình huống thường ngày.

Trước hết, phụ huynh nên tạo điều kiện để trẻ được nói lên quan điểm riêng. Ngay cả khi ý kiến của con còn non nớt, khác biệt hoặc chưa thực sự hợp lý, người lớn cũng nên kiên nhẫn lắng nghe thay vì lập tức bác bỏ. Việc được tôn trọng trong giao tiếp giúp trẻ hiểu rằng suy nghĩ và cảm xúc của mình có giá trị.

Trong những quyết định phù hợp với độ tuổi, cha mẹ có thể để con tham gia lựa chọn và giải thích lý do cho quyết định đó. Chẳng hạn, trẻ được tự chọn hoạt động ngoại khóa, sắp xếp thời gian học tập hoặc đưa ra ý kiến về một số công việc trong gia đình. Qua những trải nghiệm này, trẻ dần hình thành khả năng cân nhắc, chịu trách nhiệm và tự tin hơn với lựa chọn của mình.

Bên cạnh đó, phụ huynh không nên tạo áp lực buộc con phải luôn đạt thành tích tốt hoặc cư xử theo một khuôn mẫu nhất định. Trẻ cần được phép mắc lỗi, thử nghiệm những điều mới và học cách điều chỉnh sau mỗi lần thất bại. Nếu mọi sai sót đều bị trách phạt, trẻ có thể hình thành tâm lý sợ sai, từ đó càng ngại đưa ra quyết định độc lập.

Cha mẹ cũng nên khuyến khích con tham gia các hoạt động giúp khám phá năng lực và sở thích cá nhân. Thông qua vui chơi, học tập, giao tiếp với bạn bè và trải nghiệm thực tế, trẻ có thêm cơ hội nhận ra điểm mạnh, điều mình yêu thích cũng như những lĩnh vực muốn theo đuổi.

Quan trọng hơn, người lớn cần phân biệt giữa việc dạy con biết tôn trọng quy tắc với yêu cầu trẻ phải luôn làm theo mọi mong muốn của người khác. Một đứa trẻ có thể lễ phép nhưng vẫn được quyền từ chối điều không phù hợp, có thể lắng nghe người lớn nhưng không nhất thiết phải từ bỏ chính kiến của mình.

Mục tiêu của giáo dục gia đình không phải tạo ra những đứa trẻ luôn im lặng và vâng lời trong mọi hoàn cảnh, mà là giúp con hình thành nhân cách độc lập, biết tôn trọng người khác và có trách nhiệm với bản thân. Khi được lớn lên trong môi trường cởi mở, bao dung, trẻ sẽ có thêm sự tự tin để thể hiện cá tính, đối diện với khó khăn và chủ động lựa chọn con đường riêng.