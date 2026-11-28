Nhiều người, nhất là người trẻ thường có tâm lý chủ quan trước những bất thường của cơ thể. Một mảng bầm tím tự nhiên xuất hiện ở bụng, lưng hay tình trạng uể oải, đổ nhiều mồ hôi thường được cho là do suy nhược cơ thể hoặc nhầm với bệnh thông thường khác. Chỉ đến khi các biểu hiện trở nên dồn dập, nhiều người đi khám mới phát hiện mắc bệnh bạch cầu.

Bệnh bạch cầu nguy hiểm thế nào?

Theo ThS.BS Nguyễn Quốc Nhật, Giám đốc Trung tâm Bệnh bạch cầu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bệnh bạch cầu (người dân hay gọi là bệnh máu trắng) là dạng ung thư máu xuất phát từ các tế bào tạo máu trong tủy xương.

Bệnh xảy ra khi các tế bào tạo máu phát triển bất thường, sản sinh quá mức những tế bào bạch cầu ác tính. Các tế bào này không hoạt động bình thường mà còn lấn át quá trình sản xuất các tế bào máu khỏe mạnh trong tủy xương.

Điều này khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu hồng cầu, giảm tiểu cầu và suy giảm khả năng chống lại nhiễm trùng. Điều này khiến người bệnh nhanh chóng đối mặt với hội chứng thiếu máu (da xanh xao, cơ thể mệt mỏi kéo dài), rối loạn đông máu gây xuất huyết và nguy cơ nhiễm trùng nặng đe dọa tính mạng.

Các biểu hiện của bệnh có thể khác nhau tùy theo giai đoạn và thể bệnh. Ngoài tình trạng thiếu máu và sốt dai dẳng, dễ nhiễm trùng, đổ nhiều mồ hôi về đêm hay sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh còn gặp hội chứng xuất huyết dưới da do giảm tiểu cầu.

Tình trạng này biểu hiện qua các chấm xuất huyết li ti màu đỏ hoặc tím, vết bầm tím xuất hiện dù không va đập (thường gặp ở cả những vị trí ít va chạm như lưng, ngực, bụng) hoặc chảy máu chân răng, chảy máu cam khó cầm.

Những vết bầm tím xuất hiện dù không va đập có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh lý nguy hiểm. (Ảnh minh họa tạo bằng AI)

Người bệnh cũng có thể xuất hiện tình trạng gan to, lách to, nổi hạch, phì đại lợi hoặc đau nhức xương khớp. Vì những triệu chứng này dễ trùng lặp với nhiều vấn đề sức khỏe thông thường, người trẻ rất dễ bỏ lỡ thời điểm phát hiện sớm.

Đáng chú ý, bệnh bạch cầu không chỉ xuất hiện ở người cao tuổi mà có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người trưởng thành. Trong khi một số thể bệnh mạn tính phổ biến hơn ở người lớn tuổi, thì nhiều thể bệnh bạch cầu cấp tính lại thường gặp ở người trẻ với tốc độ diễn tiến rất nhanh.

Bệnh bạch cầu điều trị thế nào?

Dù là bệnh lý ác tính nguy hiểm, nhưng mắc bệnh bạch cầu không đồng nghĩa với việc người bệnh hết cơ hội điều trị. Điểm khác biệt quan trọng giữa các thể bệnh là bệnh bạch cầu cấp tính thường tiến triển nhanh và cần can thiệp điều trị tích cực ngay sau khi chẩn đoán, trong khi một số thể mạn tính tiến triển chậm hơn, có trường hợp giai đoạn đầu chưa cần điều trị đặc hiệu mà chỉ cần theo dõi định kỳ chặt chẽ.

Tùy thuộc vào độ tuổi, thể trạng và nhóm nguy cơ của từng thể bệnh bạch cầu, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ phù hợp. Bệnh nhân có thể được kết hợp điều trị nhiều phương pháp như: hóa trị liệu, thuốc miễn dịch điều trị ung thư, thuốc nhắm đích, xạ trị, ghép tế bào gốc và phối hợp với các điều trị hỗ trợ khác như gạn tách tế bào máu, truyền chế phẩm máu, điều trị nhiễm trùng, điều trị rối loạn đông máu…

Hiện nay, nhờ những tiến bộ của y học hiện đại, việc điều trị bệnh bạch cầu cấp tính đã đạt được nhiều kết quả khả quan, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Chuyên gia cũng lưu ý, không phải vết bầm tím nào xuất hiện cũng cảnh báo nguy cơ mắc bệnh lý nguy hiểm, nhưng người dân không nên chủ quan bỏ qua. Nếu thấy cơ thể xuất hiện các vết bầm tím không rõ nguyên nhân, kéo dài trên 2 tuần, kèm theo sốt, mệt mỏi, chảy máu bất thường, thì nên đến cơ sở chuyên khoa để thăm khám. Việc chẩn đoán kịp thời sẽ giảm chi phí điều trị và mở ra cơ hội điều trị hiệu quả hơn cho người bệnh.