Trong bộ phim tài liệu dài 30 phút mang tên Heal, dự kiến phát sóng trên BBC One tối 29/11, Vương phi xứ Wales kể lại trải nghiệm đáng sợ sau ca phẫu thuật vùng bụng năm 2024. Cô cho biết có những lúc tỉnh rồi lại mê man trong bệnh viện, cảm thấy mất phương hướng và không nhận thức rõ những gì đang diễn ra xung quanh. Kate thừa nhận: “Đó thực sự là khoảng thời gian đen tối”.

Những ngày chiến đấu trong bệnh viện

Giữa những ký ức khó khăn ấy, Kate nhớ về một khoảnh khắc đặc biệt. Khi đang trong trạng thái mơ hồ, cô cảm nhận có người nắm lấy tay mình. Người đó không nói gì, cũng không cố gắng giải quyết vấn đề hay làm điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản ở bên cạnh.

Đến nay, Kate vẫn không biết người ấy là ai. Đó có thể là chồng bà, một y tá hay người thân trong gia đình. Tuy nhiên, sự hiện diện ấy đã để lại dấu ấn sâu sắc.

Đối với Kate, quãng thời gian nằm viện điều trị ung thư là giai đoạn đen tối nhất cuộc đời.

“Tôi sẽ mãi biết ơn người đã ở bên mình trong khoảng thời gian đó. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng phải tìm cách giải quyết vấn đề, nói điều gì đó hay làm một việc gì đó để giúp đỡ người khác. Nhưng thực ra không cần như vậy. Đôi khi, bạn chỉ cần ở bên họ. Đó chính là tình yêu”, cô chia sẻ.

Công nương Kate nhớ lại: “Họ không nói chuyện với tôi, không cố gắng giải quyết bất cứ điều gì. Họ chỉ đơn giản ở đó. Điều đó thực sự khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc ở bên một người khi họ trải qua những giai đoạn khó khăn nhất”.

Nhìn lại những thay đổi sau khi mắc bệnh, Công nương Kate cho rằng ung thư không chỉ tác động đến thể chất mà còn làm thay đổi sâu sắc cách con người nhìn nhận cuộc sống.

“Ung thư thực sự thay đổi con người bạn. Nó thay đổi cơ thể, tác động đến thể chất. Bạn phải trải qua các đợt điều trị, phẫu thuật và nhiều điều khác... Khi phải đối diện với sự mong manh của chính mình và nhận thức về cái chết, bạn buộc phải chấp nhận rằng cuộc sống không kéo dài mãi mãi. Chính trong những khoảnh khắc ấy, sự thay đổi diễn ra”, Kate chiêm nghiệm.

Cô cũng tiết lộ trong những ngày dài nằm viện, bản thân thường mơ về thiên nhiên và không gian ngoài trời. Môi trường bệnh viện với những thiết bị y tế, không khí khô cứng và thiếu cây xanh khiến cô cảm thấy xa lạ, ngột ngạt.

Công nương Kate được chẩn đoán mắc ung thư sau ca phẫu thuật vùng bụng năm 2024. Cô chưa từng công bố cụ thể loại ung thư mắc phải, nhưng xác nhận đã trải qua hóa trị dự phòng. Tháng 1/2025, cô thông báo bệnh tình đã thuyên giảm.

Sau giai đoạn khó khăn nhất, Kate có nhiều chiêm nghiệm hơn về ý nghĩa sống.

Trong cuộc gặp với nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư Shine, công nương thừa nhận bản thân chưa có nhiều cơ hội chia sẻ trải nghiệm bệnh tật bên ngoài phạm vi gia đình. Cô cảm ơn những người tham gia vì đã tạo điều kiện để mình có thể cởi mở hơn về hành trình ấy.

Chia sẻ về quãng thời gian điều trị tại Bệnh viện Royal Marsden, Kate nói: “Thời gian nằm viện thực sự rất khó khăn và đầy thử thách. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì trải nghiệm đó khiến tôi trân trọng cuộc sống hơn rất nhiều”.

Cô cho rằng chẩn đoán ung thư có thể khiến mọi thứ thay đổi, buộc con người nhìn lại những điều từng nghĩ mình đã hiểu rõ: “Ung thư lấy đi mọi thứ, không chỉ về thể chất mà còn cả cảm xúc. Những điều bạn từng nghĩ mình hiểu rõ bỗng không còn như trước. Theo một cách nào đó, bạn đánh mất chính mình. Tôi đang phải học lại cách sống trọn vẹn, tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị và kết nối trở lại với cơ thể cũng như bản thân”.

Tìm lại niềm vui sống

Bộ phim cũng ghi lại hành trình Kate tham gia thử thách Three Peaks vào tháng 6, chinh phục ba ngọn núi cao nhất tại Anh, Scotland và xứ Wales trong vòng 24 giờ, nhằm gây quỹ cho Bệnh viện Royal Marsden, nơi cô từng điều trị ung thư.

Công nương Kate thực hiện thử thách leo núi sau khi chiến thắng bệnh ung thư.

Với Kate, đây không đơn thuần là hoạt động gây quỹ mà còn mang ý nghĩa như hành trình tìm lại chính mình sau bệnh tật. Trước khi bắt đầu, cô thừa nhận chưa biết cơ thể đã đủ khỏe để hoàn thành thử thách hay chưa.

“Tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Tôi cũng không biết cơ thể mình đã đủ khỏe hay chưa. Tôi đã tập luyện nhưng không chắc như vậy đã đủ. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiểu rằng chữa lành là cả một hành trình”, bà mẹ 3 con nói.

Trong hành trình chinh phục ba ngọn núi, Công nương còn nhận được sự động viên từ em trai James và các thành viên trong gia đình. Khi lên đến đỉnh Scafell Pike, cô xúc động bật khóc khi James mở những tin nhắn ghi âm của ba người con: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.

Các con gửi lời yêu thương, động viên mẹ tiếp tục hành trình. Hoàng tử Louis nói rằng luôn ở bên mẹ, còn George cho biết đang theo dõi hành trình leo núi và tin mẹ sẽ hoàn thành thử thách. Công chúa Charlotte cũng bày tỏ niềm tự hào về mẹ.

Xúc động trước những lời nhắn, Kate lau nước mắt và nói: “Các con đã cho tôi lý do để rời khỏi bệnh viện. Và giờ đây, các con sẽ cho tôi lý do để hoàn thành thử thách này, để trở về nhà. Tôi làm điều này vì các con”.

Gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất của Vương phi xứ Wales.

“Với những ngày tháng cuộc đời được trao lại, tôi hy vọng có thể nhắc mọi người rằng, dù bạn đang phải đối mặt với con đường hay thử thách nào, bạn cũng không đơn độc. Ngay cả giữa những thời khắc đen tối nhất, vẻ đẹp và niềm vui vẫn có thể hiện diện”, Kate nói.