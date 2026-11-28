Những đứa trẻ chưa kịp lớn đã làm mẹ.

Tuổi thơ khép lại sau một cuộc hôn nhân sớm

Ở tuổi 15-16, nhiều cô bé vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, tập viết những dòng chữ đầu tiên về ước mơ của mình. Nhưng tại một số bản người Mông nơi vùng cao biên giới Thanh Hóa, những cô gái cùng trang lứa đã bế con trên tay, lo toan chuyện cơm áo cho gia đình. Có em không biết chữ, thậm chí không nhớ chính xác mình bao nhiêu tuổi. Những con chữ chưa kịp thuộc, tuổi thơ đã khép lại sau một cuộc hôn nhân và những lần sinh nở.

Ba năm trước, khi vừa bước vào tuổi 16, Phàng Thị Dau (sinh năm 2008) theo một chàng trai hơn mình vài tuổi về bản Lốc Há, xã Nhi Sơn, làm vợ. Khi ấy, cả hai chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Đến nay, họ vẫn chung sống với nhau nhưng chưa có giấy đăng ký kết hôn.

Không đi học, không biết chữ, cũng chẳng có công việc để tự nuôi sống bản thân, Dau chỉ nói được tiếng Kinh bập bõm, câu được câu mất. Hỏi vì sao lấy chồng sớm, cô bé trả lời giản đơn: “Thích thì lấy thôi”.

16 tuổi, Phàng Thị Dau đã theo bạn trai về bản Lốc Há làm vợ.

Câu trả lời tưởng đơn giản ấy khiến người đối diện không khỏi trăn trở. Dau không biết bao nhiêu tuổi mới được phép kết hôn, cũng chưa từng hình dung đầy đủ cuộc sống phía trước sẽ ra sao khi trở thành vợ, thành mẹ. Không có việc làm, thi thoảng cô lại vượt qua 2-3 ngọn núi cao chót vót để về nhà bố mẹ đẻ ở bản Ón, xã Tam Chung, ở vài ngày rồi lại trở về Lốc Há.

Ở tuổi mà nhiều bạn bè vẫn được cha mẹ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, Dau đã phải tự xoay xở với cuộc sống của một người trưởng thành. Nhưng hành trang bước vào hôn nhân của cô gần như không có gì ngoài tuổi trẻ và những hiểu biết ít ỏi về cuộc sống.

Cũng tại bản Ón, câu chuyện của Vàng Thị Dua khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Dua theo Vàng A Ký về làm dâu khi mới 15 tuổi. Một năm sau, Dua đã làm mẹ. Em không đi học, không biết chữ. Tôi gặp Dua khi em đang địu đứa con mới 3 tháng tuổi, bên cạnh là đứa trẻ 2 tuổi được gửi ở trường mầm non. Trời lạnh nhưng thằng bé con Dua chỉ mong manh chiếc áo mỏng. Những cơn gió thỉnh thoảng rít qua mái lá. Mỗi lần gió lùa, đứa trẻ lại nép vào giữa hai chân mẹ để tránh rét. Cảnh tượng ấy khiến người ta khó hình dung người mẹ trẻ cũng chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn ở cái tuổi đáng lẽ được đến trường, được vui chơi và chăm sóc. “Nhà có đủ gạo ăn không?”, tôi hỏi. “Năm nay không bị đói”, Dua đáp.

Câu trả lời nhẹ tênh nhưng gợi ra cả một cuộc sống nhiều thiếu thốn. Dua không có nghề nghiệp, không biết làm gì để kiếm tiền. Hỏi lấy gì nuôi con, em chỉ cười rồi nhìn xa xăm, đôi mắt buồn vời vợi.

Ở bản Ón, tảo hôn không phải chuyện hiếm. Những cuộc vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng đã được triển khai nhiều năm, nhưng tập tục vẫn chưa dễ thay đổi. Địa bàn rộng, đồng bào di cư nhiều, việc nắm bắt và vận động từng gia đình gặp không ít khó khăn. Những cô gái 15-16 tuổi theo bạn trai về sống chung vẫn là thực tế khiến những người làm công tác cơ sở trăn trở.

Ngay cả người lớn tuổi trong bản cũng không nhớ rõ tuổi của mình. Bà Giàng Thị Khua, bản Ón, đang trông cháu, thật thà nói không biết năm nay mình bao nhiêu tuổi. Bà chỉ nhớ ngày trước lấy chồng khi khoảng 13-14 tuổi. Những người con của bà giờ cũng lập gia đình sớm, không đi học, không biết chữ và dường như cũng không có khái niệm rõ ràng về tuổi tác.

Vàng Thị Dua lấy chồng khi mới 15 tuổi.

Từ câu chuyện của bà Khua đến những cô gái như Dua, Dau, khoảng cách giữa các thế hệ dường như không lớn. Những gì từng diễn ra trong cuộc đời người mẹ, người bà lại tiếp tục lặp lại ở con cháu. Khi việc học không được coi trọng, khi những cô gái lớn lên mà thiếu kiến thức về pháp luật, sức khỏe sinh sản và quyền lựa chọn cuộc sống, hôn nhân sớm rất dễ trở thành điều bình thường trong cộng đồng.

Rời bản Ón, chúng tôi tiếp tục đến bản Pù Toong, xã Pù Nhi. Ở đây, Hơ Thị Nính, 21 tuổi lại mở ra một lát cắt khác về những phận đời sớm phải gánh vác gia đình. Nính lấy chồng khi mới 14 tuổi, đến nay đã có hai con, đứa lớn 6 tuổi.

Nính kể, trong một lần đi chơi Tết cùng bạn bè rồi bị bắt làm vợ, sau đó bị đưa về nhà chồng và làm lễ theo phong tục truyền thống. Không biết chữ, không có nghề nghiệp, cuộc sống của người phụ nữ trẻ quanh quẩn với vài nương sắn. Mỗi năm, số sắn thu hoạch chỉ đổi được hơn chục bao thóc.

Căn nhà nơi gia đình Nính sống tồi tàn, gần như không có vật dụng nào đáng giá ngoài chiếc giường ọp ẹp và đống quần áo cũ vắt chồng lên nhau. Bữa cơm chiều chỉ có nồi cơm nguội cùng ít rau rừng luộc. Những đứa trẻ vẫn xúc ăn ngon lành. Nính kể, một năm chỉ có dăm bữa cơm được ăn thịt, thường vào dịp lễ, Tết.

Một cuộc hôn nhân bắt đầu khi cô gái mới 14 tuổi, hai đứa trẻ lần lượt ra đời, rồi những tháng ngày mưu sinh trong thiếu thốn cứ thế nối tiếp. Nính không có nghề để cải thiện cuộc sống, cũng không có điều kiện học tập để mở ra một hướng đi khác. Cái nghèo không chỉ hiện diện trong căn nhà xiêu vẹo, bữa cơm đạm bạc mà còn bủa vây cả tương lai của những đứa trẻ đang lớn lên ở đó.

Hủ tục dai dẳng, nghèo đói truyền đời

Phía sau Cổng Trời mây phủ, còn biết bao cô gái Mông có hoàn cảnh như Dua, Dau, Nính. Có những gia đình, vợ chồng mới ngoài 40 tuổi đã có 5-6 người con và cả đàn cháu nội, ngoại. Ở các xã Mường Lát, Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý – nơi tập trung đông đồng bào Mông của tỉnh Thanh Hóa – tình trạng tảo hôn vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Mặc dù chính quyền địa phương, cán bộ biên phòng tuyên truyền nhiều nhưng hủ tục nhiều đời vẫn chưa thể xoá bỏ.

Không chỉ khiến trẻ em phải gánh trách nhiệm gia đình khi chưa trưởng thành, tảo hôn còn kéo theo nhiều hệ lụy: gián đoạn học tập, thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe, khó khăn trong tìm kiếm việc làm và nguy cơ đói nghèo kéo dài. Khi những người mẹ trẻ không biết chữ, không có nghề nghiệp, con cái của họ cũng dễ lớn lên trong môi trường thiếu điều kiện học tập và phát triển. Vòng luẩn quẩn ấy cứ thế lặp lại qua nhiều thế hệ.

Phó trưởng bản Ón Giàng A Chìa cho biết, những năm trước, tình trạng lấy chồng khi mới 12-13 tuổi diễn ra khá phổ biến. Vài năm gần đây, độ tuổi kết hôn sớm chủ yếu khoảng 16 tuổi, song tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.

“Có nhiều cặp vợ chồng về ở với nhau khi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Họ cứ sống chung, sinh con đẻ cái. Có người sinh 2-3 đứa con, đến khi đủ tuổi mới đi đăng ký kết hôn”, ông Chìa cho biết.

Theo ông Ngân Văn Long, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường Lý, công tác tuyên truyền ở địa bàn vùng cao phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nếu chỉ nói về quy định pháp luật, người dân có thể nghe nhưng khó nhớ và khó làm theo. Vì vậy, cán bộ y tế cần giải thích cụ thể việc tảo hôn ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe người mẹ, trẻ em, việc học của con cái và đời sống gia đình về lâu dài.

Trạm y tế cũng phối hợp với chính quyền, nhà trường, các đoàn thể, trưởng bản và người có uy tín để nắm bắt sớm những trường hợp có nguy cơ, kịp thời đến gia đình tuyên truyền, vận động.

Từ thực tế nhiều năm công tác ở cơ sở, ông Long nhắc lại trường hợp tại bản Muống 1, một bé gái mới 12 tuổi đã mang thai và đến trạm y tế sinh con. Đứa trẻ chào đời chỉ nặng 1,6kg, bị suy dinh dưỡng.

Câu chuyện đã xảy ra từ lâu nhưng vẫn là lời cảnh báo về những hệ lụy mà tảo hôn có thể để lại đối với sức khỏe của trẻ em gái và thế hệ tiếp theo.

Thực tế cho thấy, một cô gái không biết mình bao nhiêu tuổi, không biết đọc tên mình, không có nghề nghiệp và cũng không hình dung được một cuộc sống khác ngoài việc lấy chồng, sinh con, thì những lời vận động sẽ rất khó trở thay đổi. Điều đáng lo không chỉ là những cô gái đã làm mẹ ở tuổi 16, mà còn là những bé gái hôm nay đang lớn lên trong chính những mái nhà ấy, có nguy cơ tiếp tục đi lại con đường của mẹ và bà.

(Còn nữa).

Thanh Hóa hiện có 3.900 hộ đồng bào Mông với 21.409 người, sinh sống tại 25 bản thuộc 9 xã, trong đó 24 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Các địa bàn triển khai gồm: Tam Chung, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Pù Nhi, Trung Lý, Mường Lý, Sơn Thủy, Na Mèo và Phú Lệ. Giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ cặp tảo hôn trong vùng đồng bào Mông còn trên 23%, cao nhất trong các dân tộc của tỉnh.