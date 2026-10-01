Đừng để tình yêu biến thành thù hận

Phiên tòa xét xử bị cáo Châu Đức Vũ ngày 24-9.

Chỉ một phút không làm chủ được cảm xúc, nhiều người phải trả giá bằng những năm tháng tù tội, trong khi phía sau đó là những gia đình mất đi người thân và những cuộc đời mãi mãi bị tổn thương.

Bi kịch từ tình yêu mù quáng

Trong tình yêu, ghen tuông đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cuộc trò chuyện, một lần gặp gỡ, một tin nhắn hay đơn giản chỉ là câu nói khiến người kia cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Nếu những khúc mắc ấy được giải thích bằng sự bình tĩnh và tôn trọng, mọi chuyện có thể chỉ dừng lại ở một cuộc tranh luận. Nhưng khi sự nghi ngờ lấn át lý trí, thì một hành động ghen tuông cũng để lại hậu quả nặng nề.

Điển hình như ngày 24-9, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố tuyên phạt Châu Đức Vũ (30 tuổi, ở xã Xuân Hòa) mức án tù chung thân về tội giết người. Nội dung vụ án xác định: Vũ sống lang thang và có quan hệ tình cảm với cháu K.T. (15 tuổi, ở xã Xuân Hòa). Ngày 26-4-2025, khi Vũ đang nhậu tại một lò gạch, cháu T. bỏ đi ra ngoài. Khoảng 30 phút sau, khi thấy cháu T. trở về, Vũ hỏi đi đâu và nhận được câu trả lời “đi chơi với trai”. Câu trả lời ấy đã khiến Vũ tức giận. Bị cáo dùng tay và cây tràm đánh liên tiếp vào người cháu T. Đến ngày 27-4-2025, cháu T. tử vong.

Tại phiên tòa, Vũ cho rằng mình quá yêu thương T. nên khi nghe người yêu nói đi chơi với người khác đã không làm chủ được bản thân, dẫn đến ghen tuông và đánh người yêu. Nhưng dù bắt đầu từ lý do gì, một khi bạo lực xuất hiện thì ranh giới của tình yêu đã bị vượt qua.

Một vụ án khác cũng cho thấy khi sự nghi ngờ chuyển thành kiểm soát, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng. Đơn cử như ngày 15-9, TAND thành phố tuyên phạt Ngô Duy Khánh (41 tuổi, ở xã Bình Minh) mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, Khánh và chị B.D. (35 tuổi, quê tỉnh An Giang) có quan hệ tình cảm. Trong quá trình chung sống, Khánh phát hiện chị D. thường xuyên liên lạc với người yêu cũ nên yêu cầu chấm dứt liên lạc. Đến tháng 4-2026, khi phát hiện việc liên lạc vẫn tiếp diễn, 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 11-4-2026, trong lúc cãi nhau, Khánh khóa cửa phòng trọ rồi dùng xăng đổ lên người chị D. và châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Khánh bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Khánh đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng con người; đồng thời sau khi gây án còn khóa cửa, ngăn cản việc cứu giúp nạn nhân. Với tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tòa tuyên mức án cao nhất.

Từ những mâu thuẫn trong tình cảm, cả 2 vụ án nêu trên đều đã dẫn đến hậu quả nặng nề. Một người mất mạng, một người đối diện án phạt nghiêm khắc; phía sau đó là những gia đình chịu mất mát không gì bù đắp được.

Ðừng để ghen tuông dẫn lối

Theo thẩm phán Nguyễn Thị Nga, Phó Chánh tòa hình sự TAND thành phố, thực tế xét xử cho thấy, mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng điều đáng lo ngại là có trường hợp người trong cuộc không chọn cách đối thoại mà để cảm xúc tiêu cực chi phối hành động. Để đến khi “yêu mù quáng” dẫn đến hậu quả đáng tiếc rồi hối hận đã muộn.

Ở góc độ người làm công tác xét xử, mỗi vụ án không chỉ là câu chuyện về hành vi phạm tội và hình phạt mà đằng sau một bản án là những tổn thương của người bị hại, gia đình bị hại mất đi người thân, người phạm tội vướng vòng lao lý. Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là nhận diện và ngăn chặn mâu thuẫn từ khi chưa trở thành hành vi nguy hiểm.

Theo thẩm phán Nguyễn Thị Nga, khi ghen tuông đi cùng với sự kiểm soát, đe dọa, theo dõi, ngăn cản giao tiếp hoặc sử dụng bạo lực, đó đã là dấu hiệu của mối quan hệ không lành mạnh. Những biểu hiện này cần được nhìn nhận nghiêm túc thay vì xem đó là “yêu quá nên mới ghen”.

Trao đổi về vấn đề này, Thạc sĩ Hà Văn Phúc, Giám đốc Công ty Đào tạo và Phát triển giáo dục V.LIFE (thành phố Đồng Nai) cho rằng: Ghen tuông thường xuất hiện khi một người cảm thấy bất an, thiếu an toàn hoặc sợ mất đi mối quan hệ tình cảm. Sự tự ti về bản thân, thiếu niềm tin đối với đối phương cũng có thể khiến những nghi ngờ ngày càng lớn. Nếu không kiểm soát được cảm xúc, sự bất an có thể chuyển thành hành vi kiểm soát, rồi bạo lực.

Để hạn chế điều này, trước hết mỗi người cần học cách nhận diện cảm xúc của mình. Khi đang tức giận hoặc nghi ngờ, không nên tranh cãi ngay, đặc biệt là không sử dụng rượu bia, chất kích thích và không tìm đến đối phương trong trạng thái mất kiểm soát. Có thể tạm thời tách khỏi tình huống, bình tĩnh lại rồi chọn thời điểm phù hợp để trao đổi.

Theo Thạc sĩ Hà Văn Phúc, trong trường hợp mối quan hệ kết thúc, việc chấp nhận chia tay cũng là kỹ năng cần được học. Không nhắn tin dồn dập, không theo dõi, đe dọa, tìm cách kiểm soát hoặc trả thù người cũ. Thay vào đó, nên giữ khoảng cách cần thiết, tìm đến gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý khi cảm xúc trở nên quá nặng nề.

“Yêu một người không có nghĩa là sở hữu người đó. Một mối quan hệ lành mạnh phải được xây dựng trên sự tôn trọng quyền lựa chọn và ranh giới của nhau. Khi tình yêu không còn, điều cần giữ lại không phải là sự chiếm hữu mà là cách ứng xử có trách nhiệm để không biến một cuộc chia tay thành bi kịch”. Thạc sĩ Hà Văn Phúc, Giám đốc Công ty Đào tạo và Phát triển giáo dục V.LIFE (thành phố Đồng Nai)

Những bản án nghiêm khắc có thể đến sau một phút nóng giận không kiểm soát được hành vi, nhưng hậu quả để lại thì rất nặng nề. Vì vậy, khi xảy ra mâu thuẫn, xung đột, ghen tuông khi yêu, mỗi người cần biết kiềm chế cảm xúc và dừng lại đúng lúc. Đôi khi buông một mối quan hệ đúng cách cũng chính là cách bảo vệ mình và người khác.