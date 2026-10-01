Tuyên bố của Quốc Trường về tình yêu với Tiểu Vy

Quốc Trường là nam diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, chuyện tình cảm của nam diễn viên cũng thường nhận được sự quan tâm khi anh khá kín tiếng trong chuyện đời tư.

Mới đây, Quốc Trường đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc thân thiết bên Tiểu Vy. Trong video, cả hai có màn tương tác gần gũi, phối hợp ăn ý trước ống kính. Đáng chú ý, Quốc Trường và Tiểu Vy còn cùng diễn minh họa cho một ca khúc có ca từ sâu sắc, đan xen giữa tình yêu quê hương, đất nước và tình yêu đôi lứa.

Quốc Trường chia sẻ khoảnh khắc bên Tiểu Vy.

Đi kèm đoạn video, Quốc Trường gây chú ý khi viết dòng chú thích: "Ngoài yêu em anh còn yêu nước".

Tuyên bố ngắn gọn của nam diễn viên lập tức khiến màn tương tác giữa anh và Tiểu Vy nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước màn kết hợp của Quốc Trường và Tiểu Vy.

Một số ý kiến còn cho rằng cả hai sở hữu ngoại hình tương xứng, có sự ăn ý khi đứng cạnh nhau và mong muốn họ trở thành một cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Những bình luận ghép đôi xuất hiện liên tục sau khi đoạn video được chia sẻ.

Tuy nhiên, đến hiện tại, Quốc Trường và Tiểu Vy được biết đến là những người đồng nghiệp thân thiết. Cả hai từng có dịp hợp tác trong bộ phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn. Chính khoảng thời gian làm việc chung có thể là một trong những lý do giúp hai nghệ sĩ có sự tương tác tự nhiên và thoải mái trước máy quay.

Quốc Trường và Tiểu Vy có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Ở thời điểm hiện tại, Quốc Trường vẫn duy trì hình ảnh khá kín tiếng khi nhắc đến chuyện yêu đương. Nam diễn viên từng nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến đời tư nhưng không thường xuyên chia sẻ cụ thể về người mình đang hẹn hò. Anh dành phần lớn sự tập trung cho công việc nghệ thuật, các dự án kinh doanh và những hoạt động cá nhân.

Trên mạng xã hội, Quốc Trường chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời thường, công việc, những khoảnh khắc gặp gỡ bạn bè hoặc hoạt động liên quan đến các dự án mà anh tham gia. Nam diễn viên cũng giữ cách giao tiếp khá thoải mái với đồng nghiệp, đặc biệt là những người từng làm việc chung trong các dự án phim ảnh.

Chuyện tình cảm vì vậy vẫn là một phần đời tư được Quốc Trường giữ tương đối riêng tư. Những lần anh xuất hiện thân thiết bên các đồng nghiệp nữ thường nhanh chóng nhận được sự chú ý, song nam diễn viên chưa biến những khoảnh khắc này thành lời xác nhận về một mối quan hệ cụ thể.

Với Tiểu Vy, màn tương tác mới đây tiếp tục cho thấy sự thoải mái giữa hai người sau thời gian hợp tác trong Ốc Mượn Hồn. Việc khán giả nhiệt tình ghép đôi có thể xem là phản ứng trước sự tương xứng về ngoại hình và cách cả hai phối hợp trong video. Còn mối quan hệ thực sự giữa Quốc Trường và Tiểu Vy vẫn cần được chính người trong cuộc lên tiếng nếu có thông tin mới.