Livestream cảnh đánh nhau, không trực tiếp tham gia vẫn có thể bị phạt tù?

Mới đây, Công an TP Hà Nội cảnh báo tình trạng một số thanh thiếu niên dùng điện thoại quay phim, livestream các vụ tụ tập, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng rồi đăng lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem, lượt thích và tương tác.

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi này tiềm ẩn nhiều hệ lụy, có thể khiến vụ việc phức tạp hơn, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Có trường hợp biết trước các nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn nhưng không can ngăn, không báo cho gia đình, nhà trường hoặc công an mà đi theo để quay phim, livestream, bình luận, cổ vũ, thậm chí có lời lẽ kích động.

Cá biệt, có trường hợp điều khiển xe máy bám theo nhóm gây rối để người ngồi phía sau livestream toàn bộ diễn biến.

Công an Hà Nội cho rằng những hành vi tưởng chỉ nhằm “câu view, câu like” có thể vô tình hoặc trực tiếp cổ súy bạo lực, kích thích tâm lý đám đông, khiến vụ việc trở nên phức tạp.

Việc phát tán hình ảnh đánh nhau, tụ tập, đua xe, gây rối còn có nguy cơ biến hành vi vi phạm pháp luật thành nội dung “giải trí”, tác động tiêu cực đến nhận thức của thanh thiếu niên.

Không đánh nhau vẫn có thể bị xử lý

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Vũ Anh Tuấn, Văn phòng Luật sư Trung Hòa Hà Nội, cho biết việc livestream các vụ tụ tập, đánh nhau, gây rối phải được xem xét dựa trên mục đích, nội dung và hành vi cụ thể của người thực hiện.

Theo luật sư, cần phân biệt người chỉ ghi nhận sự việc, không tham gia, không cổ vũ, kích động và cung cấp hình ảnh cho cơ quan chức năng với trường hợp chủ động biến vụ việc thành nội dung để “câu tương tác”.

Nếu người livestream có lời nói, bình luận hoặc hành động cổ vũ, kích động các bên tiếp tục đánh nhau, xúi giục người khác tham gia hoặc hỗ trợ cho việc gây rối, trách nhiệm pháp lý có thể nghiêm trọng hơn.

Đáng chú ý, Điều 318 Bộ luật Hình sự quy định “xúi giục người khác gây rối” là tình tiết thuộc trường hợp có thể bị phạt tù từ 2-7 năm.

Ngoài ra, việc đưa nội dung bạo lực, kích động lên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính tùy tính chất, mức độ; trường hợp vi phạm còn có thể bị buộc gỡ bỏ thông tin.

Luật sư Vũ Anh Tuấn lưu ý, không nên cho rằng “không trực tiếp đánh nhau mà chỉ quay, livestream sẽ không bị xử lý”. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ toàn bộ diễn biến để xác định người livestream chỉ ghi nhận sự việc hay đã cổ vũ, kích động, xúi giục hoặc tham gia vào quá trình gây rối.

Nếu livestream đồng thời chứa thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đăng tải còn có thể phải chịu trách nhiệm về những hành vi này.

“Câu view, câu like” không phải là căn cứ loại trừ trách nhiệm nếu việc livestream đã vượt quá giới hạn ghi nhận thông tin, trở thành hành vi cổ vũ, kích động hoặc hỗ trợ vi phạm pháp luật.