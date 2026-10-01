Tin Thời sự sáng 1/10: Bắt băng nhóm đòi nợ thuê ở TPHCM

Bắt băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng Công ty Công Danh ở TPHCM

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CA

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Văn Hoành (SN 1979, ngụ phường Linh Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh); Đoàn Văn Bốn (SN 1984, quê Ninh Bình); Lưu Văn Thanh (SN 1986); Mai Danh Kiệm (SN 1985); Nguyễn Thị Hà (SN 1990, cùng quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (SN 1984, ngụ TPHCM).

Đối tượng 39 tuổi bị cáo buộc dâm ô 2 bé gái ở Phú Thọ

Ngày 30/9, Theo tin tức từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam T.V.C. (39 tuổi, trú tại phường Xuân Hòa) để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng T.V.C. tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo kết quả xác minh, điều tra ban đầu, tối 25/9, T.V.C. phát hiện các cháu nhỏ đang vui chơi trung thu. Lợi dụng khu vực xung quanh thiếu ánh sáng, T.V.C. đã tiếp cận các cháu L.V.K. (13 tuổi) và L.N.M. (14 tuổi), sau đó thực hiện hành vi dâm ô đối với các cháu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Trục vớt ô tô của nữ tài xế bị nước cuốn tử vong

Ngày 30/9, Công an phường Bình Long (TP Đồng Nai) phối hợp các đơn vị liên quan trục vớt ô tô con được phát hiện dưới lòng hồ Xa Cát, sau nhiều ngày tìm kiếm.

Theo đó, sáng cùng ngày, các lực lượng huy động nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng, tổ chức rà soát trên diện rộng tại khu vực lòng hồ và những vị trí nghi vấn.

Trục vớt ô tô con sau nhiều ngày tìm kiếm. Ảnh: A.X

Đến khoảng 10h40, lực lượng chức năng phát hiện ô tô con nằm dưới lòng hồ Xa Cát, gần vị trí thuyền của lực lượng cứu hộ đang neo đậu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng triển khai trục vớt ô tô và khám nghiệm theo quy định.

Trước đó, ngày 24/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của nữ tài xế là bà T.T.B.L. (46 tuổi), cách nơi bị nước cuốn trôi và mất tích cùng ô tô khoảng 300m.