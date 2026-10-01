Doanh nghiệp thực hiện việc tái xuất hoặc tiêu hủy máy trò chơi điện tử có thưởng trong trường hợp nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Khoản 4 Điều 14 Văn bản hợp nhất số 35/2026/VBHN-NĐ-BTC Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Cụ thể như sau:

a) Doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động kinh doanh, giải thể, bị tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, bị chấm dứt hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;

b) Máy trò chơi điện tử có thưởng, đồng tiền quy ước, thiết bị trò chơi hết hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất hoặc bị hỏng, hư hại không thể sửa chữa hoặc khôi phục hoạt động bình thường;

c) Máy trò chơi điện tử có thưởng, đồng tiền quy ước, thiết bị trò chơi không còn nhu cầu sử dụng;

d) Theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Hết thời hạn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, trừ trường hợp đang thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

* Bạn đọc Phạm Thị Ngọc ở xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, hành vi vi phạm trong bán vé, thu tiền tham dự lễ hội bị xử phạt hành chính như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại điểm b, Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thành lập ban tổ chức lễ hội theo quy định;

b) Bán vé, thu tiền tham dự lễ hội;

c) Không có nhà vệ sinh hoặc có nhà vệ sinh nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định trong khu vực lễ hội, di tích;

d) Không tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội trên hệ thống loa phát thanh hoặc bảng, biển và các hình thức tuyên truyền khác;

đ) Không thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người tham gia lễ hội.