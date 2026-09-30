3 bị cáo cướp gần 55 tấn cá tra bị tuyên án 34 năm tù

Sau thời gian xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng 30/9/2026, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (sinh năm 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) 14 năm tù, Đỗ Văn Phương (sinh năm 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) 12 năm tù và Đào Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) 8 năm tù cùng về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 19/02/2025, Công ty TNHH MTV Trần Hân (Công ty Trần Hân) có nhà máy chế biến đặt tại tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp), thuê Phạm Quốc Toàn vận chuyển cá tra.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Tiến Tầm

Sau đó, Toàn thuê lại Đỗ Thanh Huy vận chuyển cá cho Công ty Trần Hân với giá 400 đồng/kg cá, Huy đồng ý. Ngày hôm sau, Huy cho 1 ghe do Đào Văn Hiền điều khiển và 1 ghe do Nguyễn Văn Tài điều khiển chở thêm một số người làm thuê cho Huy đến TP. Cần Thơ nhận tổng cộng 54.915 kg cá tra.

Lúc này, Huy cho rằng Công ty Trần Hân và Toàn còn thiếu tiền vận chuyển mà không trả nên Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt số cá trên đem bán lấy tiền cấn trừ tiền nợ cước vận chuyển của Công ty Trần Hân và Toàn thiếu trước đó.

Để thực hiện, Huy điện thoại kêu Hiền nói dối để điều ghe chở cá trên đến khu vực phường Mỹ Thới và phường Long Xuyên, rồi điện thoại cho Đỗ Văn Phương (em ruột Huy) đến cùng Hiền và Huy sử dụng vũ lực đe doạ, huy hiếp tinh thần của những người được giao quản lý và áp tải cá tra nguyên liệu cho Toàn) để chiếm đoạt toàn bộ số cá tra trên đem đi bán.

Sau khi biết sự việc được trình báo công an, ngày 22/02/2025, Huy đến Cơ quan Công an đầu thú. Sau đó, Huy, Phương và Hiền bị khởi tố, tạm giam để điều tra. Hiện, Toàn đã nhận 1,7 tỷ đồng từ người thân bị cáo Huy và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Huy.