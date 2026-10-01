Trông coi kho hàng, chiếm luôn tài sản của chủ

Anh T.H. (40 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) làm nghề xây dựng nên thuê phòng trọ và kho chứa đồ dụng cụ xây dựng tại phường Long Khánh. Giữa tháng 10-2025, anh H. thuê Vọng vào ở và trông coi kho. Từ tháng 12-2025 đến tháng 1-2026, trong thời gian trông coi kho, Vọng thiếu tiền tiêu xài nên đã lấy nhiều dụng cụ xây dựng như: máy đầm dùi, máy khoan, máy đục… đem đi bán nhiều lần. Tổng số tiền Vọng bán các tài sản là 16 triệu đồng.

Sau khi mất tài sản, anh H. đã hỏi Vọng và bị can thừa nhận hành vi phạm tội.