Dựng cơ nghiệp từ vùng đất cằn

Ông Phan Ngọc Anh bên vườn cây ăn trái, nơi tạo việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Không chỉ vươn mình từ vùng đất khó, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động, ông Phan Ngọc Anh còn dành nhiều nguồn lực để chung tay xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và hỗ trợ nông dân. Năm 2026, ông được bình chọn là một trong 96 gương mặt “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”.

Vươn mình từ vùng đất cằn

Xã Thu Bồn nằm trong khu vực có địa hình gò đồi, đất canh tác bạc màu, kinh tế từng phát triển chậm, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Ông Phan Ngọc Anh nhận thấy nhu cầu xây dựng ngày càng tăng, trong khi địa phương có nguồn đất sét làm nguyên liệu và lực lượng lao động dồi dào. Thế nên ông từng bước tìm hướng phát triển kinh tế, xây dựng sự nghiệp ngay trên quê hương.

Năm 1989, ông bắt đầu phát triển kinh tế hộ gia đình, vừa cải tạo đất vừa xây dựng mô hình sản xuất kết hợp. Những năm tháng tự tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm đã tạo nền tảng để ông chuyển từ quy mô hộ gia đình sang sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp. Năm 2001, ông thành lập Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch tuynel Ngọc Ánh với số vốn ban đầu 500 triệu đồng. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đưa hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng của ông sang một giai đoạn mới.

Cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô và chuyển đổi thành Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh, với vốn điều lệ đăng ký 14 tỷ đồng, đặt trụ sở tại thôn A Đông, xã Thu Bồn. Từ cơ sở ban đầu, ông tiếp tục dành nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất, từng bước hình thành hệ thống các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Không dừng lại ở việc mở rộng quy mô, ông Phan Ngọc Anh xác định công nghệ là yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Năm 2015, doanh nghiệp đầu tư hơn 50 tỷ đồng cải tạo mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, nâng công suất lên khoảng 25 triệu viên gạch/năm. Từ một cơ sở sản xuất hình thành trên nền tảng kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp của ông Phan Ngọc Anh từng bước chuyển sang mô hình sản xuất công nghiệp, chú trọng đầu tư thiết bị và đổi mới công nghệ. Sản phẩm hiện được cung cấp tại thị trường thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương trong khu vực.

Những người dân có thêm thu nhập ổn định nhờ làm việc tại các trang trại, khu du lịch sinh thái của ông Phan Ngọc Anh tại xã Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Hiệu quả từ quá trình phát triển được thể hiện không chỉ ở quy mô sản xuất mà còn ở khả năng tạo việc làm và đóng góp cho địa phương. Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 260 lao động, tổng thu nhập đạt khoảng 105 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 1,825 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 80 triệu đồng/người/năm, tương đương khoảng 6,7 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, doanh nghiệp đóng góp hơn 3 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phúc lợi xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Ba, người dân xã Thu Bồn chia sẻ: Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, ông Phan Ngọc Anh đã từng bước đầu tư, mở rộng nhà xưởng, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân trong vùng. Điều đáng ghi nhận là ông rất tạo điều kiện người lao động và đóng góp tích cực cho địa phương. Nhờ đó, nhiều lao động có công việc ổn định, cuộc sống từng bước tốt hơn.

Từ vật liệu xây dựng, ông Phan Ngọc Anh đang tiếp tục tìm kiếm những hướng đi mới với mong muốn khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai, cảnh quan và vị trí của quê hương. Ông định hướng kết hợp sản xuất nông nghiệp với kinh doanh dịch vụ, nghỉ dưỡng, trong đó, lợi thế nằm gần Khu Di sản Văn hóa Mỹ Sơn là điều kiện để hình thành các mô hình trải nghiệm gắn với nông nghiệp, gia tăng giá trị từ đất đai và tạo thêm sinh kế cho khu vực nông thôn.

Gắn thành công với trách nhiệm cộng đồng

Ông Phan Ngọc Anh (xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống người dân, công nhân tại địa phương sinh sống. Ảnh: TTXVN phát

Nếu sản xuất, kinh doanh là nền tảng tạo dựng cơ nghiệp, thì với ông Phan Ngọc Anh, thành quả ấy còn được đo bằng những giá trị mang lại cho cộng đồng. Doanh nghiệp của ông hiện duy trì việc làm thường xuyên cho khoảng 260 lao động, phần lớn là người địa phương, thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm, thuế và chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn một thập kỷ qua, ông dành nhiều nguồn lực cho công tác an sinh xã hội. Từ năm 2014 đến nay, ông đã phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Thu Bồn với mức 1,2 triệu đồng/người/tháng; mỗi dịp Tết trao 500 - 700 phần quà cho người nghèo, tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng. Ông cũng dành hơn 44,7 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng đường bê tông, nhà sinh hoạt văn hóa, tường rào và nhà ở cho hộ nghèo tại các địa phương thuộc huyện Duy Xuyên trước đây. Ông còn hướng đến việc tạo sinh kế thiết thực cho người dân. Ba năm qua, ông hỗ trợ cây giống, vật nuôi, vốn và vật liệu xây dựng chuồng trại cho 145 hộ nông dân khó khăn, tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng, gồm khoảng 1.500 cây giống và 10.567 con vật nuôi.

“Sống để lại gì cho đời” là quan niệm ông thường nhắc đến khi nói về những việc mình làm. Với ông, làm kinh tế không chỉ để tạo dựng cuộc sống cho gia đình mà còn phải có trách nhiệm với nơi mình sinh ra và lớn lên.

Ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn nêu rõ, những đóng góp của ông Phan Ngọc Anh có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương, nhất là trong tạo việc làm và đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội. Ông Phan Ngọc Anh là một trong những hộ sản xuất, kinh doanh tiêu biểu của địa phương. Từ quá trình gây dựng doanh nghiệp, ông không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động mà còn tích cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và các chương trình xã hội. Đây là những đóng góp rất thiết thực, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn.

Từ những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và làm giàu trên quê hương, năm 2026, ông Phan Ngọc Anh được bình chọn là một trong 96 gương mặt “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”. Gần 40 năm gây dựng sự nghiệp, dấu ấn của ông không chỉ nằm ở quy mô sản xuất mà còn ở những việc làm cụ thể góp phần tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và đóng góp cho cộng đồng.

Từ một vùng đất từng nhiều khó khăn, hành trình gần 40 năm của ông Phan Ngọc Anh vì thế không chỉ được đo bằng quy mô sản xuất hay hiệu quả kinh doanh, mà còn ở số lao động có việc làm, những hộ dân được hỗ trợ và công trình để lại cho cộng đồng. Đó là cách một người nông dân biến thành quả của mình thành nguồn lực tiếp tục vun bồi cho quê hương.