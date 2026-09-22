Hai thành viên HĐQT Taseco Airs cùng xin từ nhiệm

Ảnh minh họa: AST.

Ngày 21/9, CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs - HOSE: AST) thông báo về việc nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Kim HongJin và ông Lars Kjaer theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định sẽ có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua.

Ông Lars Kjaer sinh năm 1958, quốc tịch Đan Mạch, có trình độ thạc sĩ Kinh tế. Ông gia nhập HĐQT Taseco Airs từ năm 2017, đồng thời giữ chức Phó Tổng giám đốc PENM IV Germany GmbH & Co. KG.

Trong khi đó, ông Kim HongJin, sinh năm 1980, quốc tịch Hàn Quốc, hiện là thành viên HĐQT Taseco Airs và Giám đốc STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund.

Động thái từ nhiệm diễn ra trong bối cảnh hai quỹ ngoại liên quan đến ông Lars Kjaer và ông Kim HongJin vừa hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại Taseco Airs.

Trong phiên giao dịch ngày 14/9 vừa qua, thị trường chứng khoán ghi nhận hai giao dịch thỏa thuận tại AST với tổng khối lượng gần 14,9 triệu cổ phiếu, tương đương 27,6% vốn điều lệ, với tổng giá trị hơn 1.053 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu trên tương ứng với số cổ phần mà hai quỹ ngoại PENM IV Germany GmbH & Co. KG và STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund đăng ký bán sạch trước đó.

Theo kế hoạch, thương vụ này nhằm mở đường cho Sojitz Corporation, tập đoàn Nhật Bản, nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần từ hai quỹ ngoại. Sau khi hoàn tất giao dịch, Sojitz trở thành cổ đông lớn thứ hai tại Taseco Airs, sau Taseco Group.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Taseco Group đang trực tiếp sở hữu khoảng 23 triệu cổ phiếu AST, tương đương 51% vốn điều lệ.

Taseco Airs hiện hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, với hệ thống cửa hàng bán lẻ, cửa hàng miễn thuế (Duty Free), quầy lưu niệm, nhà hàng và phòng chờ thương gia tại nhiều sân bay. Các điểm kinh doanh của doanh nghiệp hiện hiện diện tại một số cảng hàng không quốc tế lớn như Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và Phú Quốc.