Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/9: USD trên 26.000 đồng, CHF vượt 32.100 đồng

Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 22/9 ghi nhận mặt bằng giá cao ở nhiều đồng tiền chủ chốt. USD tiếp tục được niêm yết giá bán trên 26.000 đồng, trong khi GBP vượt 35.300 đồng và CHF trên 32.100 đồng.

Cụ thể, USD được Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 25.790 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.820 đồng/USD và bán ra 26.200 đồng/USD.

Trong nhóm ngoại tệ châu Âu, EUR có giá mua tiền mặt 29.100,15 đồng, mua chuyển khoản 29.394,09 đồng và bán ra 30.634,84 đồng. GBP được mua tiền mặt ở mức 33.923,14 đồng, mua chuyển khoản 34.265,80 đồng và bán ra 35.363,77 đồng. CHF có giá bán 32.113,74 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, JPY được mua tiền mặt ở mức 159,70 đồng/JPY và bán ra 170,72 đồng. CNY có giá mua tiền mặt 3.786,22 đồng, mua chuyển khoản 3.824,46 đồng và bán ra 3.947,01 đồng. KRW được mua tiền mặt 16,40 đồng, mua chuyển khoản 18,22 đồng và bán ra 19,77 đồng.

Đáng chú ý, KWD tiếp tục có mức giá cao nhất trong bảng, với giá mua chuyển khoản 84.154,56 đồng và giá bán lên tới 88.234,90 đồng. Một số đồng tiền khác như SGD, AUD, CAD và HKD lần lượt có giá bán 20.742,77 đồng, 18.835,14 đồng, 18.863,87 đồng và 3.378,94 đồng.