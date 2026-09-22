Các 'ông trùm công nghệ' đoán tuần làm việc chỉ còn 3 ngày

Bill Gates dự đoán nhiều phần việc do con người đảm nhiệm có thể được AI xử lý. Ảnh: Reuters.

AI đang khiến các lãnh đạo doanh nghiệp có những dự đoán khác nhau về tương lai việc làm. CEO Anthropic Dario Amodei cảnh báo về nguy cơ AI tạo ra biến động lớn với lao động trí thức, trong khi CEO Google DeepMind Demis Hassabis cho rằng công nghệ này có thể mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng.

Ở một hướng khác, ngày càng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng AI giúp con người làm việc ít ngày hơn. Eric Yuan, CEO Zoom, từng hình dung nhân viên chỉ cần làm việc vài ngày mỗi tuần.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times năm 2025, ông đặt câu hỏi nếu AI có thể khiến cuộc sống tốt hơn, tại sao con người vẫn cần làm việc 5 ngày mỗi tuần. Theo Yuan, các công ty cuối cùng có thể chuyển sang tuần làm việc 3 hoặc 4 ngày, qua đó giải phóng thời gian cho người lao động.

Một thử nghiệm của công ty huấn luyện hiệu suất Exos tại Mỹ cũng cho thấy những thay đổi như vậy có thể mang lại hiệu quả kinh doanh. Khi rút ngắn tuần làm việc, tình trạng kiệt sức của nhân viên giảm một nửa, trong khi năng suất tăng 24%, theo Fortune.

Bill Gates, Jensen Huang đoán tuần làm việc ngắn hơn

Eric Yuan, người đứng đầu Zoom, thừa nhận rằng công nghệ sẽ xóa bỏ một số công việc của con người. Ảnh: Forbes.

AI đang đảm nhận nhiều công việc từ những nhiệm vụ đơn giản như gửi email đến các công việc phức tạp hơn như viết mã. Những tiến bộ này khiến một số lãnh đạo công nghệ cho rằng nhân viên không cần đến công ty đủ 5 ngày mỗi tuần trong tương lai.

Bill Gates từng dự đoán tốc độ phát triển hiện tại của AI có thể khiến con người không còn cần thiết cho “phần lớn công việc” trong vòng 10 năm tới.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình The Tonight Show, nhà đồng sáng lập Microsoft đặt câu hỏi liệu con người có nên chỉ làm việc 2-3 ngày mỗi tuần trong tương lai. Theo ông, khi nhìn rộng hơn, mục đích của cuộc sống không chỉ nằm ở công việc.

Jensen Huang, CEO Nvidia, cũng ủng hộ khả năng giảm số ngày làm việc, nhưng đưa ra một điều kiện. Ông cho rằng thế giới mới chỉ ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng AI. Nếu các ngành tiếp tục ứng dụng công nghệ với tốc độ hiện tại, tuần làm việc 4 ngày có thể trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa con người sẽ làm việc ít hơn về khối lượng. Huang dự đoán mọi người thậm chí sẽ bận rộn hơn hiện nay, với lượng công việc được nén vào số ngày ít hơn.

Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, cũng từng đưa ra dự đoán tương tự. Ông cho rằng AI có thể cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, song đồng thời sẽ thay thế một số việc làm.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV năm 2023, Dimon dự đoán thế hệ trẻ trong tương lai có thể sống tới 100 tuổi và chỉ làm việc khoảng 3,5 ngày mỗi tuần nhờ những tiến bộ công nghệ.

AI rút ngắn tuần làm việc, nhưng xóa bỏ một số vị trí

Viễn cảnh làm việc ít ngày hơn không đồng nghĩa tất cả người lao động đều hưởng lợi từ thay đổi này. Các lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận thị trường lao động có thể trải qua biến động lớn khi nhiều công việc được tự động hóa.

Jensen Huang dự đoán tuần làm việc sẽ có ít ngày hơn trong tương lai. Ảnh: Time.

Yuan cũng không né tránh khả năng một số người sẽ mất việc. Ông xem đây là một dạng điều chỉnh tương tự những gì từng xảy ra trong cuộc Cách mạng Công nghiệp hay khi Internet xuất hiện.

Theo CEO Zoom, mỗi lần công nghệ tạo ra một bước chuyển lớn, một số việc làm biến mất nhưng những cơ hội mới cũng xuất hiện.

Yuan lấy công việc kỹ sư mới vào nghề làm ví dụ. AI có thể được sử dụng để viết mã, nhưng vẫn cần con người quản lý phần mã đó. Khi doanh nghiệp tạo ra ngày càng nhiều tác nhân AI, họ cũng cần người quản lý những tác nhân này.

CEO Ford Jim Farley và CEO Klarna Sebastian Siemiatkowski cũng cho rằng một số vị trí sẽ biến mất trong quá trình chuyển đổi.

Jensen Huang lại nhìn vấn đề theo hướng khác. Theo ông, AI không nhất thiết thay thế con người. Những người biết sử dụng công nghệ tiên tiến có thể tiếp quản các công việc trước đây do người khác đảm nhiệm.

Huang dẫn lại lịch sử để lý giải quan điểm này. Trong 300 năm, 100 năm hay 60 năm qua, kể cả khi máy tính xuất hiện, năng suất tăng không chỉ kéo theo sản lượng cao hơn mà việc làm cũng tăng. Theo ông, khi con người có nhiều ý tưởng và khả năng xây dựng một tương lai tốt hơn, năng suất cao sẽ giúp biến những ý tưởng đó thành hiện thực.