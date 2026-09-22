Dự kiến kiểm toán 9 tập đoàn, tổng công ty và 5 ngân hàng

Chiều 21/9, tại Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước.

Trình bày Tờ trình tóm tắt dự thảo báo cáo công tác năm 2026, dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho hay, chuyển đổi số, công nghệ thông tin và AI đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong hoạt động nghiệp vụ. KTNN đã truy vết, phân tích dòng hàng hóa, giao dịch; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện nhiều vi phạm, trong đó có những vụ việc mang dấu hiệu hình sự đã được xử lý.

Về hoạt động kiểm toán, năm 2026 KTNN thực hiện 132 nhiệm vụ với 180 đoàn kiểm toán và đến ngày 30/8, toàn ngành đã xét duyệt 143 kế hoạch kiểm toán, triển khai 133 đoàn (105 đoàn đã kết thúc) và ban hành 74 báo cáo kiểm toán. Qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm, thu hồi tiền, tài sản nhà nước bị chiếm đoạt hoặc sử dụng trái mục đích, lãng phí.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa.

Tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đạt điểm sáng vượt bậc khi hoàn thành 73% đối với tài sản bằng VNĐ (cùng kỳ năm ngoái đạt 58%) và hơn 86% đối với ngoại tệ USD. Để có chuyển biến này, KTNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo Nghị quyết 21 của Quốc hội, ban hành Chỉ thị của Đảng ủy và mở 7 chiến dịch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị.

Bên cạnh xử lý tài chính, KTNN chú trọng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc thể chế, đã kiến nghị sửa đổi các nội dung không còn phù hợp tại một số văn bản quy phạm pháp luật và quản lý. Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, KTNN đã cung cấp các báo cáo và tài liệu cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước; đồng thời chuyển hồ sơ một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Về phương hướng năm 2027, theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, KTNN xác định tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách đối với 100% các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; tăng cường kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin; kiểm toán các chương trình, chính sách lớn, nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, dự án trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực dư luận quan tâm và tiềm ẩn rủi ro lãng phí, tiêu cực.

Dự kiến năm 2027, KTNN thực hiện 139 nhiệm vụ kiểm toán dựa trên 8 nguyên tắc định hướng. Tỷ lệ kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin đạt 39% (vượt sớm mục tiêu 35 - 40% đến năm 2030 theo Chiến lược phát triển ngành).

6 lĩnh vực tập trung kiểm toán năm 2027 bao gồm:

Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công và ngân sách nhà nước: Kiểm toán tại 9 bộ, cơ quan trung ương; kiểm toán quyết toán 34/34 cơ quan trung ương, 34 địa phương (trong đó kiểm toán đồng thời ngân sách địa phương và quyết toán năm 2026 tại 26 địa phương).

Kiểm toán chuyên đề: dự kiến thực hiện 24 chuyên đề quy mô lớn, phạm vi rộng, dư luận quan tâm.

Hoạt động, môi trường và công nghệ thông tin: dự kiến thực hiện 7 chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin.

Đầu tư xây dựng: dự kiến triển khai 31 cuộc kiểm toán dự án đầu tư công.

Doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng: Kiểm toán Ngân hàng nhà nước, 9 tập đoàn/tổng công ty và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng.

Quốc phòng, an ninh và khối cơ quan Đảng: dự kiến triển khai 14 cuộc.