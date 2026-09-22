Người giỏi quản lý tiền thường rất tỉnh táo với 6 khoản chi này

Trong quản lý tài chính cá nhân, những khoản chi lớn thường dễ được cân nhắc trước khi quyết định. Ngược lại, các khoản tiền nhỏ cho đồ ăn, đồ uống, mua sắm theo cảm hứng hay dịch vụ đăng ký tự động lại dễ bị bỏ qua.

Vấn đề không nằm ở việc phải cắt bỏ hoàn toàn những khoản chi này, mà là nhận diện đâu là nhu cầu thực sự và đâu là khoản tiền có thể tiết kiệm nếu thay đổi thói quen.

Mua đồ chỉ vì thích hoặc đang giảm giá

Một món đồ được giảm 30%, 50% có thể tạo cảm giác đang mua được giá hời. Tuy nhiên, nếu sản phẩm vốn không nằm trong kế hoạch mua sắm, số tiền bỏ ra vẫn là một khoản chi thêm.

Quần áo theo xu hướng, phụ kiện, đồ trang trí hoặc những món đồ mua theo cảm hứng thường dễ rơi vào trường hợp này. Giá từng sản phẩm không quá lớn nhưng mua nhiều lần có thể khiến tổng chi phí tăng đáng kể.

Trước khi thanh toán, có thể tự hỏi: “Nếu sản phẩm không giảm giá, mình có mua không?” và “Mình sẽ sử dụng món đồ này bao nhiêu lần?”. Hai câu hỏi đơn giản có thể giúp hạn chế những quyết định mua hàng bốc đồng.

Ăn uống tiện đâu gọi đó

Cà phê, trà sữa, đồ ăn vặt hay những bữa ăn đặt qua ứng dụng thường không khiến người dùng cảm thấy tốn kém nếu chỉ nhìn từng hóa đơn.

Tuy nhiên, một khoản chi nhỏ lặp lại mỗi ngày có thể trở thành một phần đáng kể trong ngân sách tháng. Chẳng hạn, một món đồ uống vài chục nghìn đồng mỗi ngày sẽ tạo ra khoản tiền không nhỏ nếu duy trì trong thời gian dài.

Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn việc ăn ngoài hay mua đồ uống. Điều quan trọng là đặt giới hạn phù hợp, chẳng hạn xác định số lần ăn ngoài mỗi tuần hoặc một khoản ngân sách riêng cho những nhu cầu này.

Cố mua thêm để được freeship, nhận ưu đãi

Các chương trình miễn phí vận chuyển, giảm thêm khi đạt một mức hóa đơn nhất định có thể khiến người mua nhanh chóng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Nếu đơn hàng còn thiếu 50.000-100.000 đồng để được ưu đãi nhưng món hàng mua thêm có giá cao hơn khoản phí vận chuyển, người tiêu dùng thực chất đang chi nhiều hơn để nhận một lợi ích nhỏ.

Trước khi thêm sản phẩm, nên so sánh số tiền thực tế phải trả trong hai trường hợp: mua thêm để nhận ưu đãi hoặc giữ nguyên đơn hàng và trả phí vận chuyển. Cách tính đơn giản này giúp tránh tâm lý “mua thêm cho đáng”.

Chi tiền để chạy theo hình ảnh

Điện thoại, quần áo, xe cộ hay các món đồ đắt tiền có thể mang lại sự hài lòng, nhưng nếu mua chủ yếu để theo kịp người khác hoặc tạo ấn tượng, khoản chi này dễ vượt quá khả năng tài chính.

Đặc biệt, việc vay hoặc trả góp cho những món đồ không thực sự cần thiết còn khiến chi phí tăng do lãi và các khoản phí liên quan.

Một nguyên tắc hữu ích là phân biệt giữa việc mua một món đồ vì nó phục vụ nhu cầu thực tế và mua vì áp lực phải sở hữu giống người khác. Khi xác định rõ mục đích, quyết định chi tiêu thường sẽ tỉnh táo hơn.

Những khoản phí tự động bị bỏ quên

Các gói xem phim, nghe nhạc, ứng dụng, phần mềm, dịch vụ lưu trữ hoặc thẻ thành viên có thể chỉ tiêu tốn vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.

Từng khoản riêng lẻ không đáng kể, nhưng nhiều dịch vụ cùng lúc có thể tạo thành một khoản cố định đáng chú ý. Đáng nói, những dịch vụ ít sử dụng thường vẫn tiếp tục được trừ tiền tự động nếu người dùng không kiểm tra.

Mỗi vài tháng, nên rà soát sao kê ngân hàng và danh sách các khoản thanh toán định kỳ. Những dịch vụ không còn nhu cầu sử dụng nên được hủy thay vì tiếp tục trả tiền theo thói quen.

Tiết kiệm không có nghĩa là cắt bỏ mọi khoản chi

Một sai lầm khác là quá chú ý đến những khoản nhỏ nhưng lại bỏ qua cách phân bổ ngân sách tổng thể. Có người cố tiết kiệm vài chục nghìn đồng nhưng vẫn chi một khoản lớn cho những món đồ không nằm trong kế hoạch.

Quản lý tài chính hiệu quả không đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi sở thích hay luôn chọn phương án rẻ nhất. Điều quan trọng là biết khoản tiền nào thực sự mang lại giá trị và khoản nào chỉ tạo ra sự hài lòng nhất thời.

Thay vì cố gắng không tiêu tiền, mỗi người có thể bắt đầu bằng việc theo dõi chi tiêu trong một tháng, phân loại thành nhóm thiết yếu, mong muốn và có thể cắt giảm. Khi nhìn thấy tiền đang đi đâu, việc điều chỉnh ngân sách sẽ dễ dàng hơn.

Những khoản vài chục nghìn đồng có thể không đáng kể ở một lần mua, nhưng khi lặp lại hàng ngày hoặc hàng tháng, chúng có thể tạo ra khác biệt lớn. Kiểm soát được những khoản chi nhỏ không chỉ giúp ngân sách bớt thất thoát mà còn tạo thêm dư địa cho các mục tiêu quan trọng như quỹ dự phòng, sức khỏe, học tập và kế hoạch dài hạn.