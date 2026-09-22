Đồng bào miền núi Đà Nẵng quyết tâm thay đổi nếp nghĩ, cách làm để làm giàu

Tại xã Đông Giang, ngày 21/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, bàn giải pháp vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” năm 2026.

Người dân xã Đông Giang kiến nghị hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi để nâng cao đời sống.

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, quán triệt 10 nội dung trọng tâm về thay đổi “nếp nghĩ”, trong đó nhấn mạnh việc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật; nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại; giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp và xây dựng nếp sống văn minh.

Đáng chú ý, hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại thôn, bản giúp người dân có thể trực tiếp trao đổi với cán bộ, người thực hiện trợ giúp pháp lý về những vấn đề phát sinh trong đời sống và sản xuất. Nội dung tư vấn tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như đất đai, hôn nhân và gia đình, chính sách an sinh xã hội, vay vốn, việc làm, bảo hiểm y tế cùng các quyền và nghĩa vụ của người dân theo quy định pháp luật.

Về “cách làm”, hội nghị nhấn mạnh việc thực hành tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt; siêng năng lao động, lựa chọn cây trồng, vật nuôi năng suất cao; đổi mới tập quán sản xuất bằng cách ứng dụng khoa học - kỹ thuật; khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, đẩy mạnh liên kết giữa các hộ gia đình, hợp tác xã.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo cân nhắc kỹ việc bán đất sản xuất; kiên quyết không lấn chiếm đất lâm nghiệp, không chặt phá rừng; xóa bỏ các hủ tục như thách cưới, ma chay kéo dài; tích cực tham gia bảo hiểm y tế; cải tạo vườn tạp, xây dựng chuồng trại chăn nuôi cách ly khu nhà ở để bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đại diện các hộ nghèo, cận nghèo bày tỏ nguyện vọng về hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Giang tổng hợp các kiến nghị, làm cơ sở phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch hỗ trợ sát thực tiễn trong thời gian tới.

Từ những hoạt động tại cơ sở, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý đang góp phần hình thành ý thức chủ động trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là cơ sở để người dân từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, giảm tâm lý trông chờ, ỷ lại, khai thác hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý với vận động phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế từng thôn, bản sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Đà Nẵng.