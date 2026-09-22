Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ, áp lực lãi suất vẫn hiện hữu

Giá vàng phục hồi nhẹ trong sáng nay sau khi chịu sức ép trong phiên thứ Hai, khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay, cùng tín hiệu hạn chế từ các ngân hàng trung ương lớn khác, hỗ trợ đồng USD. Giá vàng tương lai giảm 0,6% xuống 4.400 USD/oz.

Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết nhà đầu tư vẫn lo ngại chính sách tiền tệ Mỹ tiếp tục được thắt chặt. Những lo ngại này đã góp phần đưa chỉ số đô la Mỹ (DXY) lên mức cao nhất trong hơn hai tháng vào thứ Sáu tuần trước, qua đó gây sức ép lên kim loại quý.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá xác suất Fed tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12 ở mức 88%.

Áp lực lãi suất gia tăng trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran nổ ra hồi tháng 2, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và thúc đẩy các ngân hàng trung ương chuyển sang chính sách thắt chặt hơn. Diễn biến này gây sức ép đáng kể lên vàng, khiến giá kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 17% so với mức đỉnh đạt được ngày 27/2. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari hôm Chủ nhật cho biết lạm phát đang ở mức quá cao trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ, chứ không chỉ riêng năng lượng.

Dù triển vọng lãi suất tiếp tục gây sức ép trong ngắn hạn, triển vọng của vàng chưa hoàn toàn kém tích cực. Các nhà phân tích của TD Securities dự báo bất kỳ nhịp suy yếu ngắn hạn nào của thị trường kim loại quý cũng chỉ dẫn đến hoạt động bán ra khiêm tốn của các nhà tư vấn giao dịch hàng hóa (CTA), đồng thời ngày càng được xem là cơ hội mua vào.

Standard Chartered dự báo giá vàng trung bình vào khoảng 4.650 USD/oz trong quý cuối năm. Theo ngân hàng này, nhu cầu đầu tư vàng đang phục hồi mạnh ngay cả khi lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao.

Ở góc nhìn dài hạn, những vấn đề tài khóa của Mỹ cũng được xem là một yếu tố duy trì sức hấp dẫn của vàng. Axel Merk, nhà sáng lập Merk Investments, cho rằng việc Fed bước vào chu kỳ thắt chặt mới và duy trì chính sách tiền tệ kỷ luật hơn chưa chắc làm suy giảm vai trò của kim loại quý.

Theo Merk, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc khôi phục kỷ luật tại ngân hàng trung ương và đưa trọng tâm trở lại các mục tiêu truyền thống như ổn định giá cả và điều kiện tín dụng. Việc Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần trước cũng thể hiện cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, Merk cho rằng chính sách tiền tệ chỉ có thể phát huy tác dụng đến một mức độ nhất định nếu những mất cân đối về tài khóa tiếp tục kéo dài.

“Nếu chính sách tài khóa yếu kém, chính sách tiền tệ tốt cũng chỉ có thể làm được đến một mức độ nhất định”, ông nhận định.

Theo Merk, việc bình thường hóa chính sách tiền tệ có thể khiến vấn đề thâm hụt và nợ Chính phủ được chú ý nhiều hơn, nhưng lợi suất trái phiếu cao chưa chắc đủ để buộc Washington thực sự giải quyết vấn đề chi tiêu. Vì vậy, triển vọng tài khóa vẫn là một trong những yếu tố đáng chú ý đối với vàng trong dài hạn.

Ông cũng lưu ý làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), phần lớn được tài trợ bằng nợ, có thể trở thành một yếu tố hỗ trợ vàng. Nếu chu kỳ bùng nổ này chuyển sang suy giảm, môi trường lãi suất thấp hơn có thể xuất hiện nhằm hạn chế tác động từ lượng nợ tích tụ. Trong bối cảnh đó, Merk cho rằng vàng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá vàng trở lại vùng kháng cự 4.400-4.407,27 USD/oz. Nếu duy trì được trên vùng này, giá có thể hướng tới 4.443 USD/oz và sau đó là 4.475 USD/oz.

Ở chiều ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 4.334 USD/oz, các mục tiêu tiếp theo được xác định tại 4.304 USD/oz và 4.261 USD/oz. Vùng kháng cự gần nằm tại 4.370,78 USD/oz và 4.407,27 USD/oz, trong khi các vùng hỗ trợ gần là 4.341,90 USD/oz và 4.334 USD/oz.