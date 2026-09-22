Tỷ giá USD hôm nay (22-9): Đồng USD tiếp tục tăng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,18%, hiện ở mức 100,40.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng yên Nhật giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Hai và hướng tới phiên giảm thứ năm trong 6 phiên gần đây, khi giới đầu tư theo dõi sát mọi dấu hiệu cho thấy khả năng Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối. Trong khi đó, đồng USD tăng giá khi thị trường đánh giá triển vọng lộ trình tăng lãi suất của Mỹ.

Giới đầu tư cảnh giác trước bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tokyo có thể can thiệp vào thị trường, trong bối cảnh các thị trường Nhật Bản đóng cửa trong kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày. Thanh khoản suy giảm có thể khiến tỷ giá biến động mạnh hơn bình thường nếu xuất hiện những động thái đáng chú ý.

Đồng yên giảm 0,38% so với đồng USD, xuống còn 157,48 yên/USD.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày thứ Sáu đã nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm. Tuy nhiên, việc có hai thành viên bỏ phiếu phản đối cùng với việc BOJ không đưa ra định hướng rõ ràng theo hướng thắt chặt chính sách đã khiến giới đầu tư không mặn mà mua vào đồng yên.

Ngay sau quyết định tăng lãi suất, đồng yên giảm mạnh trước khi phục hồi nhẹ, sau khi báo Nikkei đưa tin các quan chức Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra tỷ giá. Đây thường được xem là động thái mở đường cho việc can thiệp vào thị trường ngoại hối.

“Trong bối cảnh Nhật Bản đang nghỉ lễ, mọi người nhớ lại những gì xảy ra vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi Nhật Bản cũng trong kỳ nghỉ và đã tiến hành can thiệp. Tôi không cho rằng khả năng can thiệp khi tỷ giá ở mức 157-157,5 yên/USD là cao”, ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Bannockburn Capital Markets ở New York, nhận định.

“Tuy nhiên, thị trường đang có phần lo lắng. Tỷ giá đã có lúc tăng lên giữa vùng 158 yên/USD, vì vậy tôi cho rằng đồng yên sẽ tiếp tục dao động trong một biên độ nhất định, chừng nào lãi suất của Mỹ vẫn ở mức cao. Tôi biết giá dầu đang giảm, nhưng vẫn ở mức tương đối cao, và Mỹ vẫn là nền kinh tế ít đáng lo ngại nhất trong một cuộc cạnh tranh mà không bên nào thực sự nổi trội”, ông Chandler cho biết.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch đang đặt cược 55,4% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10, tăng từ mức 43,5% một tuần trước.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee ngày thứ Hai cho rằng lạm phát của Mỹ có thể đã vượt qua những cú sốc từ thuế quan và giá năng lượng trong 18 tháng qua, đồng thời hiện chịu tác động từ nhu cầu mạnh trong nền kinh tế. Theo ông, điều này có thể đòi hỏi Fed đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải có chính sách quyết liệt hơn, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục nâng lãi suất để kéo giảm lạm phát bắt nguồn từ nhu cầu mạnh và cú sốc giá hàng hóa, vốn đã lan rộng sang nhiều mặt hàng ngoài dầu mỏ.

Đồng EUR giảm 0,14%, xuống 1,1467 USD, sau khi Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cực hữu giành vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử cấp bang tại khu vực Đông Bắc nước Đức hôm Chủ nhật. Đảng bảo thủ của Thủ tướng Friedrich Merz phải chịu thất bại nghiêm trọng nhất trong một cuộc bầu cử cấp bang tại Đức thời hậu chiến, khiến vị thế của ông Merz bị lung lay.

Đồng bảng Anh giảm 0,18%, xuống 1,3369 USD.

Đồng USD tiếp tục tăng. Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (22-9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.637 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 24.406 đồng - 26.868 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 27.961 đồng - 30.904 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 155 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: