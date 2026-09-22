'Dân vận khéo' giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện thủ tục hành chính tại “Điểm trạm thủ tục số” tổ dân phố An Thượng 2 (phường Ngũ Hành Sơn). Ảnh: NHƯ Ý

Ra mắt cuối tháng 8/2026, mô hình “Điểm trạm thủ tục số” tại tổ dân phố An Thượng 2 (phường Ngũ Hành Sơn) bước đầu cho thấy hiệu quả trong phục vụ nhân dân.

Đại diện Trung tâm phục vụ hành chính công phường Ngũ Hành Sơn cho biết, để “Điểm trạm thủ tục số” hoạt động thông suốt, hiệu quả, địa phương đã trang bị đồng bộ máy tính kết nối internet tốc độ cao, máy quét tài liệu, máy in và hệ thống hướng dẫn trực quan. Đồng thời bố trí cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường, Công an phường và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Tại “Điểm trạm thủ tục số”, người dân có thể thực hiện tất cả các dịch vụ công thay vì đến trực tiếp cơ quan nhà nước, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

Đến “Điểm trạm thủ tục số” để làm thủ tục khai sinh cho con gái, anh Phạm Công Tuấn (trú phường Ngũ Hành Sơn) được thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn quét tài liệu và nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khoảng 15 phút thao tác trên điện thoại, anh Tuấn đã hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh, nhập khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho con.

“Trước đây, để làm thủ tục hành chính chúng tôi phải sắp xếp thời gian đến phường. Bây giờ có “Điểm trạm thủ tục số” ngay tại khu dân cư, rất thuận tiện. Tôi rất phấn khởi và hài lòng với mô hình này”, anh Tuấn cho biết.

“Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số” tại tổ dân phố Chung cư 1 (phường Liên Chiểu) mỗi ngày tiếp nhận từ 10 - 20 hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đại diện Trung tâm phục vụ hành chính công phường Ngũ Hành Sơn cho biết, mô hình “Điểm trạm thủ tục số” đang được thí điểm tại tổ dân phố An Thượng 2. Sau thời gian thí điểm, UBND phường đánh giá hiệu quả để nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn.

Mới đây, phường Liên Chiểu cũng triển khai mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số” tại 3 tổ dân phố Đa Phước 3, Chung cư 1 và Vân Dương 1. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số” tại tổ dân phố Chung cư 1 được người dân đón nhận tích cực.

Ông Phạm Ngọc Tuyển, Bí thư kiêm Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố Chung cư 1 cho biết, tổ dân phố có 8 khối nhà, 1.764 căn hộ với khoảng 5.000 nhân khẩu đang sinh sống nên phát sinh khối lượng hồ sơ rất lớn. Trong khi đó, hầu hết người dân tại đây là công nhân lao động nên thời gian hạn hẹp.

Để hỗ trợ người dân kịp thời thực hiện các thủ tục hành chính, mỗi tuần, “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số” mở cửa phục vụ người dân 3 ngày vào tối thứ Ba và thứ Sáu và sáng thứ Năm. Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân thực hiện tất cả các thủ tục về dịch vụ công trực tuyến như: nộp thuế đất phi nông nghiệp, thủ tục khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn. Riêng sáng thứ Năm, lực lượng công an khu vực túc trực hỗ trợ người dân làm các thủ tục thường trú, tạm trú mà không cần đến cơ quan công an.

Mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số” tại các tổ dân phố ở phường Liên Chiểu giúp công dân tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Ảnh: LAM PHƯƠNG

“Trong mỗi ca làm việc khoảng 2 giờ, chúng tôi hỗ trợ từ 10 - 20 công dân thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nơi ở. Đặc biệt, việc bố trí thời gian hỗ trợ ngoài giờ hành chính giúp người dân vừa chủ động được thời gian, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại”, ông Tuyển nói.

Không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ công dân nói chung, nhiều địa phương dành sự quan tâm đặc biệt đến bộ phận người dân cao tuổi, chưa thông thạo công nghệ thông tin. Tại xã Quế Phước, mô hình "Cầu nối hành chính công với người dân yếu thế" trở thành điểm sáng “dân vận khéo”.

Đều đặn sáng thứ Sáu đầu tiên của tháng, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quế Phước phân công cán bộ, công chức đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và các đối tượng gặp khó khăn trong việc đi lại thực hiện các thủ tục hành chính. Cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ, thu nhận thông tin, hỗ trợ số hóa, nộp hồ sơ trực tuyến và giải đáp các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính. Qua đó, giúp công dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công thuận lợi, kịp thời và đúng quy định, tiết kiệm thời gian đi lại.

Đại diện Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quế Phước cho biết, mô hình "Cầu nối hành chính công với người dân yếu thế" không chỉ là giải pháp nhân văn, thiết thực hỗ trợ công dân giải quyết thủ tục hành chính mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân; góp phần xây dựng nền hành chính thân thiện, gần dân, vì nhân dân phục vụ.