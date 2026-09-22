Thị trường mùa mưa bão: Bảo đảm nguồn cung hàng hóa

Các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống... chủ động nguồn cung hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong mùa mưa bão. Ảnh: KHÁNH HÒA

Nguồn cung dồi dào

Khảo sát tại một số siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và các điểm kinh doanh tạp hóa trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận nguồn cung hàng hóa tại đây khá dồi dào. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn như MM Market, Co.opmart Đà Nẵng, Co.opmart Sơn Trà, Lotte Mart, siêu thị Go!, trung tâm thương mại Aone Thanh Khê, siêu thị Danavimart…, nguồn hàng hóa được nhập về liên tục theo từng tuần với số lượng lớn, đủ để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Đến thời điểm này, siêu thị Lotte Mart đã triển khai và hoàn tất kế hoạch nguồn hàng cho mùa mưa bão và những tháng tiếp theo. Theo đó, đơn vị đã tăng nguồn cung lên 30 - 50% so với ngày thường, riêng các mặt hàng như gạo trung bình nhập về trong những tháng mùa mưa khoảng 8 - 10 tấn/tháng, rau củ quả các loại khoảng 5 - 7 tấn/tháng.

Bà Lê Thị Thùy Hải, quản lý hỗ trợ thương mại siêu thị Lotte Mart, cho biết: “Để bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa, đặc biệt là những sản phẩm thiết yếu, siêu thị đã nhanh chóng bổ sung nguồn hàng. Hàng hóa tại Lotte Mart hiện rất đa dạng. Về phương án dự trữ, siêu thị luôn có kế hoạch dự trữ tại kho đối với các sản phẩm đồ khô; đồng thời phối hợp với các kho trung tâm trong hệ thống và đơn vị cung cấp để bảo đảm nguồn cung không bị đứt gãy và biến động về giá cả. Chúng tôi bảo đảm không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý”.

Tham gia công tác cung ứng nguồn hàng hóa phục vụ mùa mưa bão, siêu thị Co.opmart Sơn Trà đã tăng nguồn cung tại kho khoảng 40% so với ngày thường. Bên cạnh đó, bảo đảm các đầu mối cung ứng hàng hóa cho siêu thị luôn liền mạch trong tình huống thiên tai xảy ra.

“Hằng năm, trong kế hoạch kinh doanh của siêu thị, bên cạnh các dịp cao điểm như lễ, Tết, thì từ tháng 9 đến tháng 11, siêu thị đều có kế hoạch chuẩn bị, dự trữ nguồn hàng để phục vụ người dân với giá cả ổn định. Hàng hóa tập trung chủ yếu vào nhóm tiêu dùng thiết yếu như mì tôm, nước đóng chai, hàng rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm…”, bà Lê Thị Hiền, Giám đốc siêu thị Co.opmart Sơn Trà nói.

Tại các chợ lớn như chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Đống Đa, chợ Mới, chợ Túy Loan…, giá các mặt hàng thiết yếu như gạo, nước mắm, mì chính... nguồn cung được bổ sung thường xuyên. Bà Nguyễn Thị Bảy, hộ kinh doanh thịt gia súc tại chợ Đống Đa cho biết, trung bình một ngày bà nhập về 50 - 60kg thịt các loại, với mức giá bán ra ổn định. Vào mùa mưa bão, chúng tôi thường lấy hàng nhiều hơn ngày thường nên hiếm khi nào xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung thịt gia cầm, gia súc các loại”, bà Bảy cho hay.

Thông tin từ Công ty Quản lý các chợ trên địa bàn thành phố, nguồn hàng dự trữ tại các chợ Hàn, chợ Cồn, chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Mới hiện rất dồi dào, nguồn cung được bổ sung liên tục. Số lượng nguồn lương thực, thực phẩm được nhập về tại chợ đầu mối Hòa Cường khoảng 300 - 350 tấn/ngày; tại chợ Cồn 10 tấn hàng hóa được nhập về trong ngày; chợ Đống Đa khoảng 6,5 tấn/ngày…

Kiểm soát và bình ổn thị trường

Theo nhận định của ngành chức năng và các đơn vị phân phối, kinh doanh hàng hóa, mặc dù thành phố vừa trải qua đợt mưa lớn song tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, sức mua các hàng thực phẩm tươi sống và rau, củ, quả có tăng nhưng nguồn cung vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu. Do đó, nguồn cung hàng hóa thiết yếu sẽ được bảo đảm và cung ứng đủ cho người tiêu dùng trước, trong mùa mưa bão.

Ông Đàm Văn Tẩu, Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác các chợ cho biết, vào mùa mưa bão, nhu cầu mua sắm hàng hóa tại Đà Nẵng tăng lên, song nhờ chủ động nguồn cung, nên hàng hóa luôn dồi dào. Đà Nẵng là một trong những thị trường tiêu thụ trọng điểm, có sức cạnh tranh cao, đồng thời cũng là trung tâm thu mua, phân phối hàng hóa của khu vực miền Trung nên lúc nào nguồn hàng cũng liền mạch, dồi dào. Bản thân các doanh nghiệp, tiểu thương, hộ kinh doanh đã có kinh nghiệm nên đều có kế hoạch và tính toán kỹ lưỡng để chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân, nhất là mùa mưa bão.

Theo đại diện Sở Công Thương, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng khi xảy ra các sự cố thiên tai, ngành chức năng đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối bán lẻ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn để lên phương án và ước tính khả năng cung ứng hàng của từng đơn vị để bảo đảm nguồn cung trong các tình huống và bình ổn thị trường.

Cùng với đó, Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn. Tập trung kiểm tra đối với việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Đặc biệt, kịp thời đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm trữ hàng hóa, tăng giá bất hợp lý. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng lực phòng, chống và thích ứng với thiên tai; bảo đảm an sinh xã hội.