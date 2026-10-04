Đưa văn minh đô thị trở thành nền nếp

Bộ mặt đường phố tại phường Gia Sàng được thông thoáng.

Trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, những mái che, mái vẩy, bục bệ bê tông từng tồn tại nhiều năm lấn chiếm hành lang giao thông nay đã được tháo dỡ đồng bộ. Dòng người đi bộ đã có thể thong dong bước đi trên phần vỉa hè thông thoáng, ngăn nắp. Việc dừng, đỗ phương tiện hay hoạt động buôn bán của các hộ mặt đường cũng được quy hoạch gọn gàng hơn.

Ông Cao Minh Dương, Tổ trưởng Tổ dân phố Hương Sơn I (phường Gia Sàng) nói: Do nằm trên trục đường chính thuận lợi buôn bán nên trước đây tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra khá phổ biến. Có những mái che, bục bệ tồn tại nhiều năm, tuyên truyền nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Lần này, phường rà soát chi tiết từng vị trí, vận động từng hộ tự tháo dỡ phần vi phạm, đồng thời kiên quyết xử lý nên nhận thức của bà con đã thay đổi rõ rệt. Khi thấy đường phố thông thoáng, văn minh, chính người dân buôn bán cũng thấy thuận tiện và ủng hộ.

Thực tế, sau khi kiểm tra, các lực lượng chức năng rút về, nếu thiếu sự giám sát thường xuyên, hành vi tái lấn chiếm sẽ nhanh chóng bùng phát trở lại. Để giải bài toán này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND, tạo hành lang chỉ đạo thống nhất trên toàn địa bàn. Yêu cầu đặt ra là 100% các xã, phường đồng loạt rà soát, xử lý triệt để các "điểm nghẽn" về trật tự đô thị, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò cơ quan thường trực theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện.

Tại phường Đức Xuân, cùng với tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ các phần vi phạm, địa phương phân công trách nhiệm cho từng lực lượng, từng tổ dân phố trong việc theo dõi địa bàn.

Ông Long Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường Đức Xuân chia sẻ: Việc tuyên truyền, vận động được thực hiện trước, tạo sự đồng thuận để người dân cùng tham gia chỉnh trang, giữ gìn trật tự đô thị. Thời gian tới, phường tiếp tục duy trì kết quả tại những tuyến đường đã hoàn thành, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Tại nhiều tuyến phố, chính quyền địa phương kẻ vạch phân định khu vực trên vỉa hè, dành lối đi thông thoáng cho người đi bộ.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền địa phương, vai trò bám sát cơ sở của lực lượng cán bộ tổ dân phố cũng phát huy hiệu quả rõ nét.

Ông Hoàng Văn An, Tổ trưởng Tổ 4, phường Quán Triều cho biết: Tổ dân phố trực tiếp đến từng hộ vận động, ký cam kết người dân tháo dỡ bục bệ, di chuyển cây cảnh, không bày bán hàng hóa trên vỉa hè. Sau khi các hộ đồng thuận, việc nhắc nhở, kiểm tra vẫn được duy trì cùng lực lượng Công an phường.

Tại phường Phan Đình Phùng, việc dẹp lấn chiếm vỉa hè được gắn liền với vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, bảo đảm chiếu sáng và duy tu biển báo giao thông.

Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng nhấn mạnh: Khi chính quyền bố trí hài hòa giữa chỗ để xe, điểm dừng đỗ và lối đi bộ, việc chấp hành của người dân sẽ trở nên dễ dàng hơn. Từ đó, giữ gìn trật tự sẽ trở thành thói quen tự giác hằng ngày.

Đây cũng là tinh thần cốt lõi của phong trào thi đua “Năm trật tự, văn minh đô thị” được tỉnh Thái Nguyên phát động. Khi 92/92 xã, phường cùng đồng loạt hành động, câu chuyện trật tự không còn là việc riêng của vài tuyến phố trung tâm.

Giải tỏa là bước đầu, biến sự ngăn nắp thành nếp sống tự giác của mỗi người dân, đó mới là đích đến bền vững.