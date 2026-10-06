Chủ động giữ an toàn giao thông từ cơ sở

Quản lý chặt chẽ người và phương tiện

Địa bàn đóng quân của Lữ đoàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Đơn vị lại thường xuyên huấn luyện, luyện tập, diễn tập, trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiều nhiệm vụ xa doanh trại. Vì vậy, công tác bảo đảm TTATGT đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ con người, phương tiện và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng Lữ đoàn 94 kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi ra, vào đơn vị.

Là một trong các đơn vị được chọn xây dựng đơn vị điểm về an toàn giao thông (ATGT) cấp Bộ Quốc phòng năm 2026, Lữ đoàn 94 cụ thể hóa các tiêu chí phù hợp với thực tế, lựa chọn một đơn vị trực thuộc làm điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng. 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ viết cam kết chấp hành các quy định về TTATGT. Thượng tá Nguyễn Thế Anh, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 94 cho biết: “Điều chúng tôi hướng tới trong xây dựng đơn vị điểm không chỉ là hoàn thành các tiêu chí, mà quan trọng hơn là tạo được nền nếp chấp hành thường xuyên, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Khi mỗi người chủ động phòng ngừa nguy cơ, tự giác chấp hành các quy định thì công tác bảo đảm TTATGT mới thực sự đi vào chiều sâu”.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm các văn bản của cấp trên về bảo đảm TTATGT; đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, gắn với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và các phong trào thi đua. Lữ đoàn xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò của cán bộ chủ trì trong quản lý quân nhân, phương tiện và giao cơ quan hậu cần-kỹ thuật chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra.

Đội ngũ lái xe được quản lý chặt chẽ về giấy phép lái xe, sức khỏe, trình độ chuyên môn; thường xuyên được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện. Trước mỗi nhiệm vụ, chỉ huy và cơ quan chuyên môn kiểm tra các điều kiện cần thiết, không bố trí người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Thiếu tá QNCN Hoàng Công Thành, nhân viên lái xe, chia sẻ: "Qua huấn luyện, kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi ngày càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của người lái xe đối với sự an toàn khi tham gia giao thông. Trước mỗi chuyến công tác, việc kiểm tra xe, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và chấp hành đúng quy định đã trở thành nền nếp. Khi cơ động, lái xe phải luôn tập trung, chủ động xử lý tình huống, tuyệt đối không chủ quan".

Cùng với quản lý con người, Lữ đoàn chú trọng duy trì tình trạng kỹ thuật của xe-máy. 100% xe-máy quân sự được đăng ký, quản lý bằng hệ thống hồ sơ, sổ sách; các chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và ngày kỹ thuật được duy trì nghiêm. Trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ, cơ quan chuyên môn và lái xe kiểm tra tình trạng kỹ thuật, kịp thời phát hiện, khắc phục hư hỏng. Lữ đoàn kiên quyết không điều động phương tiện không bảo đảm tình trạng kỹ thuật tham gia giao thông.

Nâng cao ý thức, duy trì nền nếp

Cùng với việc quản lý chặt chẽ người và phương tiện, Lữ đoàn 94 chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành TTATGT. Nội dung tập trung vào những quy định mới của pháp luật, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn, các lỗi vi phạm thường gặp và nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn.

Lữ đoàn 94 tổ chức kiểm tra kỹ năng điều khiển xe mô tô của quân nhân.

Năm 2026, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh tổ chức nói chuyện chuyên đề cho toàn đơn vị; đồng thời duy trì tuyên truyền qua phát thanh nội bộ, sinh hoạt tập trung, biển, bảng trực quan, gắn với thực hiện Bộ quy tắc văn hóa giao thông “3 có, 4 không”. 3 có là: Có hiểu biết đầy đủ pháp luật về giao thông; có ý thức trách nhiệm cao nhất đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông; có hành vi ứng xử văn hóa, hợp tác, giúp đỡ người bị nạn khi xảy ra TNGT. 4 không, gồm: Không uống rượu, bia, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, vận hành phương tiện chưa đủ giấy tờ quy định; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang bảo vệ ATGT; không có thói hư, tật xấu trong ứng xử với mọi người cùng tham gia giao thông cũng như khi xảy ra TNGT; không để xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông.

Lữ đoàn gắn tuyên truyền, giáo dục với kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và đột xuất. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng trực ban nội vụ, vệ binh đã kiểm tra 364 lượt người và phương tiện tại cổng đơn vị, nhắc nhở 18 lượt; Ban chỉ đạo Phong trào thi đua ngành hậu cần và Cuộc vận động 50 của Lữ đoàn kiểm tra đột xuất 51 lượt người và phương tiện, nhắc nhở, chấn chỉnh 11 trường hợp. Qua kiểm tra, cấp ủy, chỉ huy các cấp kịp thời nắm tình hình, phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong chấp hành quy định về TTATGT.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trên, từ đầu năm 2026 đến nay, Lữ đoàn 94 không để xảy ra TNGT, không có cá nhân vi phạm pháp luật về TTATGT. Những kết quả bước đầu trong xây dựng đơn vị điểm về ATGT ở Lữ đoàn 94 cho thấy hiệu quả của việc phòng ngừa từ cơ sở, góp phần hạn chế vi phạm, nguy cơ mất an toàn, bảo đảm an toàn về người và phương tiện trong thực hiện nhiệm vụ.