Đồng hành cùng chính quyền địa phương đến với biển, đảo

Là người trực tiếp tham gia một số chuyến khảo sát cùng CSB, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ: “Được đồng hành với cán bộ, chiến sĩ CSB Việt Nam đến với các vùng biển, đảo, chúng tôi có được cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về biển, đảo Tổ quốc. Đây là kênh quan trọng để cán bộ các địa phương trực tiếp tiếp cận địa bàn, nắm bắt thực tiễn, lắng nghe người dân ở các vùng biển, đảo, qua đó hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống cùng tâm tư, nguyện vọng của người dân...”.

Lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại biểu các địa phương tặng quà ngư dân đặc khu Côn Đảo, TP Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Chính trị CSB cho biết, hai năm qua, CSB Việt Nam đã tổ chức 12 đoàn công tác quy mô lớn. Những chuyến công tác của các đoàn khảo sát được chuẩn bị kỹ về con người, phương tiện tàu, thuyền, cơ sở vật chất, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đưa, đón đoàn công tác tới khu vực cần khảo sát, nắm tình hình, ra, vào đảo; làm công tác dân vận, bảo đảm thuận lợi, an toàn về mọi mặt. Tại những điểm khảo sát, các đại biểu lắng nghe cấp ủy, chính quyền cơ sở; đại diện cấp ủy, chỉ huy các đơn vị LLVT trên địa bàn thông tin về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; việc kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; cập nhật kịp thời thực trạng đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân các đặc khu, xã đảo; trao đổi trực tiếp với cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, các đơn vị thuộc LLVT đóng quân tại khu vực biển, đảo về tình hình khu vực phòng thủ, hoạt động sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh, chủ quyền, công tác huy động nhân lực tàu, thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cũng qua các chuyến khảo sát, lực lượng CSB kết hợp chặt chẽ giữa khảo sát và tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật và phòng, chống IUU, trực tiếp tiếp cận, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật hàng hải và các quy định về chống IUU đối với hàng trăm lượt tàu cá, tàu hàng hoạt động trên dọc tuyến hành trình...

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy CSB Việt Nam cho rằng, 2 năm thực hiện nhiệm vụ tổ chức đoàn công tác địa phương đi khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ đã mang lại kết quả thiết thực. Đây là cơ sở thực tiễn quý báu, giúp thành viên đoàn công tác của các địa phương nắm bắt tình hình thực tế đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, điều kiện hạ tầng cơ sở và những khó khăn, thách thức tại các vùng biển đảo tiền tiêu; thấy được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo... Từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá chính xác, làm cơ sở tham mưu với lãnh đạo các tỉnh, thành phố có những quyết sách, chiến lược sát, đúng, trúng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo thuộc phạm vi quản lý.