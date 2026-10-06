Dự báo thời tiết 6/10/2026: Trung Bộ mưa lớn dữ dội, miền Bắc se lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh miền Bắc và Thanh Hóa lạnh về đêm và sáng, ngày nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất không quá 30 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 6/10, không mưa, trời nắng với nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, riêng phía Tây thành phố khoảng 26-28 độ; đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 7/10, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu dần. Hà Nội mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa; nền nhiệt tăng trở lại.

Miền Trung mưa lớn dữ dội do ảnh hưởng của nhiều hình thái gây mưa. Ảnh: Trần Tuyên

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao, ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Đêm 6 và ngày 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và giông với lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày 6/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Sau đó, đêm 7 và ngày 8/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Tổng lượng mưa ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tính từ đêm 5/10 đến hết đêm 8/10 phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế 300-400mm, có nơi trên 600mm.

Đợt mưa lớn diện rộng ở những khu vực trên còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa giông. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 6/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-30 độ; phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.