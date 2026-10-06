Tăng cường kiểm soát phương tiện vận chuyển vật liệu

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát, sỏi và phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trên các tuyến giao thông. Kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động thăm dò, cấp phép, khai thác, tập kết, vận chuyển, tiêu thụ trái phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Tổng rà soát từ bến bãi đến đường vận chuyển

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 9-9 đến hết ngày 25-11, chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, từ ngày 9 đến 14-9, lực lượng CSGT tập trung điều tra cơ bản, khảo sát, rà soát, nắm tình hình; xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng và thời gian cần tập trung kiểm soát. Từ ngày 15-9 đến 25-11, tổ chức kiểm soát phù hợp với tình hình thực tế, không để bỏ sót phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát và phương tiện vận chuyển vật liệu có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra thùng xe tải chở vật liệu xây dựng.

Sau khi kế hoạch được ban hành, các đội, trạm CSGT trực thuộc đã tiến hành điều tra cơ bản, nắm tình hình tại các tuyến đường, bến bãi, mỏ vật liệu. Đối với đường bộ, các đơn vị đã rà soát 28 bến bãi, 40 mỏ vật liệu, 8 công trình xây dựng, san lấp và 25 tuyến đường thường xuyên có xe chở vật liệu hoạt động, có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải. Đồng thời, lập danh sách 299 chủ phương tiện với tổng số 668 xe chở vật liệu; 47 xưởng cơ khí, cơ sở sửa chữa ô tô. Đối với đường thủy, các đơn vị rà soát 7 phương tiện thủy có gắn thiết bị bơm, hút và 3 dự án thăm dò, khai thác, nạo vét.

Từ khi bắt đầu cao điểm đến hết ngày 1-10, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức 749 ca tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, với 1.963 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm soát gần 10.000 phương tiện. Qua đó, lập biên bản 4.175 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xe tải, xe đầu kéo, với số tiền phạt tạm tính hơn 4,2 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm được lực lượng CSGT phát hiện, xử lý chủ yếu gồm: Vi phạm tốc độ; tự ý cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ; chở vật liệu xây dựng, đất, đá để rơi vãi trên đường.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã tổ chức 40 ca tuần tra, kiểm soát tuyến thủy nội địa toàn tỉnh, với 170 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm soát 120 phương tiện, phát hiện và xử phạt 7 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 12 triệu đồng. Đến nay, các đơn vị chưa phát hiện phương tiện vi phạm về gắn thiết bị bơm, hút cát.

Thượng tá Phạm Trọng Thành - Trưởng phòng CSGT cho biết, trong thời gian đầu triển khai cao điểm, các đội, trạm CSGT đã chủ động lồng ghép nội dung kiểm soát phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát, sỏi và phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp với các kế hoạch, chuyên đề đang thực hiện. Việc điều tra cơ bản, nắm tình hình bước đầu được triển khai tương đối toàn diện trên cả đường bộ và đường thủy nội địa. Tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, tập trung lực lượng tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục tăng cường kiểm soát

Theo Phòng CSGT, kết quả phát hiện, xử lý trực tiếp các hành vi vi phạm theo chuyên đề còn hạn chế so với số lượng phương tiện vận chuyển vật liệu, mỏ, bến bãi, công trình xây dựng và tuyến đường đã được rà soát. Một số phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động không cố định về thời gian, tuyến đường, có biểu hiện né tránh lực lượng chức năng, gây khó khăn cho việc bố trí lực lượng kiểm soát, xử lý. Bên cạnh đó, địa bàn tỉnh rộng, các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy dài, với nhiều quốc lộ, tuyến kết nối cao tốc, đường tỉnh, khu vực mỏ, bến bãi, cảng, khu công nghiệp, công trình xây dựng và khu vực san lấp. Trong khi đó, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát còn hạn chế, phải đồng thời bảo đảm nhiều nhiệm vụ thường xuyên.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đo thùng xe tải.

Thượng tá Phạm Trọng Thành cho biết, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật kết quả điều tra cơ bản. Trên cơ sở danh sách phương tiện, chủ phương tiện, cơ sở sửa chữa cơ khí, các mỏ, bến bãi đã rà soát, lực lượng sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát theo khung giờ, tuyến đường và địa bàn trọng điểm; chú trọng kiểm tra, xử lý các hành vi tự ý cải tạo, cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải, làm rơi vãi vật liệu trên đường; phương tiện không đăng ký, không đăng kiểm hoặc hết hạn kiểm định.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát các phương tiện đường thủy có gắn thiết bị bơm, hút cát, sỏi; chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, xác minh nguồn gốc khoáng sản, vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Qua đó, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.