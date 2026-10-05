Bộ Ngoại giao và TP. Đồng Nai ký Quy chế phối hợp về đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026 – 2030. (Ảnh: Thành Long)

Về phía Bộ Ngoại giao có sự tham dự của: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng;…

Về phía TP. Đồng Nai có sự tham dự của: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh; …

Phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đánh dấu một dấu mốc lịch sử, ghi nhận quá trình phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Thành Long)

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Đồng Nai hiện hội tụ nhiều lợi thế chiến lược về quy mô kinh tế, dân số, hạ tầng, cùng bề dày lịch sử, văn hóa. Thành phố có vai trò là cửa ngõ tăng trưởng đa chức năng, đô thị động lực, trung tâm công nghiệp, hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh công tác đối ngoại địa phương cần phát huy vai trò “người mở đường”, góp phần kết nối sức mạnh ngoại giao quốc gia với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai là minh chứng cho quyết tâm chung trong thúc đẩy hợp tác, qua đó tạo thêm động lực để Đồng Nai phát triển và hội nhập sâu rộng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung lưu ý, hiệu quả của Quy chế phối hợp phụ thuộc trước hết vào khâu tổ chức thực hiện. Các cơ quan đầu mối của hai bên cần bám sát phương châm “thực chất, hiệu quả và có thể đo đếm được”, thể hiện qua các sản phẩm, giá trị gia tăng và kết quả cụ thể.

Toàn cảnh buổi Lễ. (Ảnh: Thành Long)

Theo đó, các hoạt động phối hợp cần được cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động hằng năm, gắn với các tiêu chí định lượng rõ ràng, như kết quả thu hút dự án đầu tư, số lượng hợp đồng được ký kết giữa các doanh nghiệp, cũng như việc huy động nguồn lực và tri thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, kỷ cương và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Quy chế phối hợp sẽ tạo ra những “cú hích” thiết thực, góp phần đưa Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, xứng đáng là thành phố trực thuộc Trung ương và một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã quan tâm, đồng hành, hỗ trợ Đồng Nai, đồng thời phối hợp xây dựng và ký kết Quy chế.

Theo Bí thư Thành ủy Đồng Nai, việc ký kết Quy chế không chỉ xác lập cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn giữa hai bên, mà còn tạo khuôn khổ kết nối thế mạnh, nguồn lực và mạng lưới đối ngoại của Bộ Ngoại giao với yêu cầu phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Thành Long)

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn cho rằng yêu cầu này đặc biệt có ý nghĩa đối với Đồng Nai trong bối cảnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có không gian và dư địa phát triển lớn hơn. Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập tầm nhìn xây dựng Đồng Nai trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa trung tâm, xanh, thông minh; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, kinh tế hàng không và hướng tới thành phố kết nối toàn cầu.

Trên cơ sở đó, công tác đối ngoại của Đồng Nai cần tiếp tục đổi mới, chuyển từ mở rộng quan hệ sang kiến tạo cơ hội phát triển; từ thu hút nguồn lực theo chiều rộng sang kết nối các nguồn lực chiến lược. Hiệu quả công tác đối ngoại cần được gắn với kết quả huy động nguồn lực, mở rộng thị trường, tiếp nhận công nghệ, kết nối các nhà đầu tư chiến lược và tạo ra những lợi ích thiết thực cho thành phố, doanh nghiệp và người dân.

Thông qua Quy chế phối hợp, Đồng Nai mong muốn phát huy hiệu quả hơn thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới đối ngoại của Bộ Ngoại giao; đồng thời tăng cường giới thiệu, kết nối tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển của Đồng Nai với các đối tác quốc tế.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai cam kết triển khai Quy chế với tinh thần chủ động, trách nhiệm, thực chất và hiệu quả. Thành phố sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao cụ thể hóa các nội dung của Quy chế thành chương trình, nhiệm vụ hợp tác hằng năm, xác định rõ nội dung, đầu mối, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; đồng thời thường xuyên trao đổi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở khuôn khổ hợp tác được xác lập, cùng sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ đóng góp ngày càng thiết thực vào quá trình phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thành Long)