Đưa tiện ích số đến gần người dân

Sau thời gian triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030), những tiện ích của chuyển đổi số từng bước được đưa vào hoạt động quản lý và đời sống người dân trên địa bàn xã Kim Phú. Trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, chỉ riêng trong tháng 9/2026, toàn xã tiếp nhận 1.000 hồ sơ thuộc nhóm dịch vụ công thiết yếu, trong đó có 970 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, đạt 93,36%.

Việc khai thác dữ liệu dân cư, sử dụng căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử cũng được đẩy mạnh trong giải quyết thủ tục hành chính, y tế, an sinh xã hội. Công tác làm sạch dữ liệu được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Trước tháng 9, tỉ lệ tích hợp Sổ sức khỏe điện tử mới đạt 73,41%; tích hợp tài khoản An sinh xã hội trên VNeID đạt 31,97%; kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đạt 51,4%. Đáng chú ý, dữ liệu đất đai đã được thu thập 86,9%, nhưng tỉ lệ dữ liệu được làm sạch mới đạt 13,1%...

Các tổ công nghệ số cộng đồng xã Kim Phú ra quân cao điểm hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số - Ảnh: X.P

Qua rà soát để xác minh nguyên nhân cụ thể, UBND xã Kim Phú đã ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm triển khai, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử và tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú Hoàng Thanh Bình cho hay, đây là những chỉ tiêu còn thấp, muộn so với yêu cầu đặt ra trong Đề án 06. Để nâng cao các chỉ tiêu này, không thể chờ người dân tự tìm hiểu, thực hiện. Muốn nâng tỉ lệ, phải biết cụ thể ai chưa thực hiện, vì sao chưa thực hiện và cần lực lượng nào hỗ trợ.

Cuối tháng 9/2026, các lực lượng, đơn vị, tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã đồng loạt ra quân triển khai các hoạt động. Danh sách những người chưa tích hợp tài khoản An sinh xã hội được rà soát. Người đã có tài khoản ngân hàng được hướng dẫn tích hợp trên VNeID.

Những người chưa có tài khoản được tuyên truyền, vận động tiếp cận hình thức nhận các khoản chi trả qua tài khoản. Người quên mật khẩu, thay đổi số điện thoại hay chưa quen thao tác trên điện thoại được hướng dẫn trực tiếp.

Tại thôn Tiến Nhất, bà Đinh Thị Khai là một trong những người được cán bộ xã hướng dẫn thực hiện nhận trợ cấp khuyết tật qua tài khoản. Trước đây, bà đã quen với việc nhận tiền mặt nên khi chuyển sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt, bà không khỏi băn khoăn, e ngại. Nắm được tâm lý đó, Tổ công nghệ số cộng đồng xã Kim Phú đã đến tận nhà tuyên truyền, giải thích những tiện ích của việc nhận trợ cấp qua tài khoản, đồng thời hướng dẫn gia đình thực hiện các thủ tục cần thiết.

Sau khi được cán bộ hướng dẫn cụ thể, bà Đinh Thị Khai đã đồng ý ủy quyền cho con trai nhận trợ cấp qua tài khoản của con. Từ việc sử dụng tài khoản, thao tác trên điện thoại đến cách kiểm tra số tiền được chuyển vào tài khoản đều được cán bộ hướng dẫn trực tiếp, giúp gia đình từng bước làm quen với phương thức chi trả mới.

Cùng với đó, các lực lượng tập trung hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử, thẻ bảo hiểm y tế và giải đáp những vướng mắc ngay tại cơ sở. Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” được cụ thể hóa bằng việc phân công lực lượng, rà danh sách và xử lý từng nhóm đối tượng.

Nhờ vậy, đến nay, tỉ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử toàn xã đạt 4.175/4.297 trường hợp, tương đương 97,16%, vượt mục tiêu 95%. Sổ sức khỏe điện tử đạt 6.187/7.397 trường hợp, tương đương 83,64%, vượt mục tiêu 80%. Dữ liệu đất đai được làm sạch đạt 33.546/36.596 trường hợp, tương đương 91,7%, vượt mức 80% yêu cầu trước ngày 30/11/2026.

Thời gian tới, địa phương xác định không thể chỉ tuyên truyền chung mà phải rà soát cụ thể từng nhóm đối tượng, từng trường hợp chưa thực hiện để biết người dân đang vướng ở đâu. Những trường hợp chưa biết sử dụng thì hướng dẫn trực tiếp; trường hợp quên mật khẩu, thay đổi số điện thoại thì hỗ trợ xử lý. Những nội dung liên quan đến an sinh xã hội, y tế thì phối hợp các lực lượng chuyên môn để hướng dẫn người dân. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành, giải quyết dứt điểm các chỉ tiêu còn chậm, muộn mà quan trọng hơn là giúp người dân thực sự sử dụng, tiếp cận được các tiện ích của Đề án 06, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú Hoàng Thanh Bình cho biết thêm.