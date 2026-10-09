Đóng BHXH ở nhiều nơi có được cộng dồn để tính lương hưu?

Một trong những băn khoăn phổ biến của người lao động là khi thay đổi nhiều nơi làm việc, thời gian đóng BHXH ở từng đơn vị có được cộng dồn để tính chế độ hưu trí hay không.

Theo Điều 3 và Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, các giai đoạn đóng BHXH tại nhiều nơi, dù ngắt quãng hoặc liên tục, đều được cộng lại khi xác định thời gian tham gia BHXH để tính lương hưu.

Người lao động có thể từng làm việc ở khu vực hưởng lương theo chế độ Nhà nước hoặc tại doanh nghiệp, nhưng thời gian đóng BHXH ở các nơi này không bị tách riêng khi tính chế độ hưu trí.

Toàn bộ thời gian tham gia BHXH sẽ được tổng hợp để xác định tỷ lệ hưởng lương hưu, với mức tối đa theo bài viết là 75%.

Điều này có ý nghĩa với những người thường xuyên thay đổi nơi làm việc hoặc có quá trình lao động bị gián đoạn. Việc nghỉ giữa hai công việc không làm mất thời gian BHXH đã đóng trước đó; thời gian này tiếp tục được ghi nhận và cộng với những giai đoạn đóng sau.