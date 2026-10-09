Khối thi đua số 3 (Quân đoàn 34) thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng

Năm 2026, các đơn vị trong Khối thi đua số 3 (gồm: Lữ đoàn 434, Lữ đoàn 40, Lữ đoàn 71 và Lữ đoàn 234) đã kết hợp tốt việc thực hiện Phong trào TĐQT, chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” với các đợt thi đua cao điểm; chú trọng giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trên; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, định hướng dư luận. Kiểm tra nhận thức chính trị của các đơn vị 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 81% khá, giỏi.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh, Chính ủy Lữ đoàn 434-đơn vị khối trưởng, chủ trì hội nghị.

Các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; tổ chức quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp.

Tích cực thi đua trong huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Kết quả, 100% cán bộ các đơn vị huấn luyện được theo phân cấp. Tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Hội thi, hội thao đạt thành tích cao.

Bảo đảm tốt hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ và đời sống bộ đội; quân số khỏe các đơn vị đạt trên 99,3%; chỉ tiêu công tác tăng gia sản xuất đều vượt kế hoạch đề ra.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Mô hình “Phụ nữ với chiến sĩ mới trên thao trường”, “Tấm hình báo công” của Lữ đoàn 434; “Bát nước thao trường”, “Đường kim mũi chỉ, quân sĩ hài lòng” của Lữ đoàn 71; “Đường kim mũi chỉ” của Lữ đoàn 234…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thắng biểu dương kết quả của Khối thi đua số 3. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và ý chí quyết tâm cao, các đơn vị trong khối đã hoàn thành tốt Phong trào TĐQT năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2027, đồng chí Phóng chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn đề nghị các đơn vị cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 để tổ chức phong trào thi đua hiệu quả; chọn khâu đột phá, phát huy thế mạnh của mình để phát huy, đẩy mạnh thi đua trong mọi hoạt động; tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác thi đua. Các đơn vị cần nhấn mạnh mô hình riêng để cùng chia sẻ, nhân rộng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.