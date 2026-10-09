Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10): TP. Cần Thơ phát động Chiến dịch '60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà'

Ngày 9/10, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, với nhiều hoạt động chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả trong ứng dụng công nghệ vào đời sống và quản lý nhà nước. Điểm nhấn của hội nghị là nghi thức phát động Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số”.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Mai

Theo kế hoạch, chiến dịch triển khai từ ngày 10/10 đến hết ngày 8/12/2026, tập trung huy động lực lượng công chức chuyên môn cấp xã và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến từng địa bàn, hướng dẫn người dân tiếp cận, học tập và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số. Qua đó, từng bước đưa chuyển đổi số đi vào đời sống, giúp người dân chủ động hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính và tiếp cận tiện ích số.

Các đại biểu ấn nút khởi động Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số”. Ảnh: Xuân Mai

Thành phố đặt mục tiêu 100% công chức chuyên môn cấp xã và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng tham gia học tập, khai thác nền tảng “Bình dân học vụ số”; ít nhất 85% người dân trưởng thành có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) tham gia học tập trên nền tảng này.

Cùng với phổ cập kỹ năng số, mỗi xã, phường phấn đấu phát triển tối thiểu một mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, tuyến đường không dùng tiền mặt hoặc chợ 4.0 tại địa phương; đồng thời xây dựng, triển khai ít nhất một cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phổ cập kỹ năng số và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số để đánh giá, chia sẻ, nhân rộng. Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ cũng định hướng triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã.

Đại diện Trung tâm Hành chính xã Long Phú chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Chuyển đổi số ở xã, phường. Ảnh: Xuân Mai

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những mô hình ứng dụng công nghệ có tính thực tiễn như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Phú; ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong phun thuốc trên cây sầu riêng. Trong lĩnh vực y tế, việc tích hợp thông tin khám, chữa bệnh trên Sổ sức khỏe điện tử trong ứng dụng VNeID được kỳ vọng mang lại thuận lợi thiết thực cho người dân. Khi các dữ liệu được cập nhật đầy đủ, người dân có thể sử dụng thông tin điện tử khi tái khám, chuyển viện mà không cần mang theo các giấy tờ như toa thuốc cũ, giấy hẹn tái khám hay giấy chuyển viện.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ Nguyễn Ngọc Việt Nga cho biết khi ứng dụng chuyển đổi số người dân tái khám, chuyển viện không cần cầm toa thuốc, giấy hẹn như trước đây. Ảnh: Xuân Mai

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ Nguyễn Ngọc Việt Nga mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số là giúp người dân nhận được nhiều tiện ích nhất có thể. Để sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, người dân cần có tài khoản VNeID định danh mức độ 2, tích hợp thẻ BHYT và có dữ liệu khám, chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ được cập nhật lên hệ thống.

Những mô hình và tiện ích được giới thiệu tại hội nghị cho thấy chuyển đổi số không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ mà cần được cụ thể hóa bằng những thay đổi thuận tiện trong đời sống hằng ngày. Trong đó, Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà” giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nhất là những người còn gặp khó khăn khi sử dụng các nền tảng số.

Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà..." trên địa bàn TP. Cần Thơ sẽ diễn ra đến ngày 8/12. Ảnh: Xuân Mai

Với cách làm trực tiếp, lấy người dân làm trung tâm, chiến dịch hướng đến thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm dân cư, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số. Đây cũng là bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn TP. Cần Thơ.