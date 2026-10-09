Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám từng bước đưa chuyển đổi số vào đời sống

Chuyển đổi số đi vào những việc thiết thực

Một trong những kết quả đáng chú ý trong đợt cao điểm tại địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám là việc chuyển đổi phương thức xử lý công việc trong bộ máy chính quyền. Hiện nay, 100% văn bản, thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường số; hệ thống máy tính làm việc của cán bộ, công chức được nâng cấp, đồng bộ. Phường cũng tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, người lao động trên không gian số HanoiWork.

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tuyến phố, điểm kinh doanh chuyển đổi số. Ảnh: Vân Hà

Cùng với đó, phường xây dựng Zalo Mini App Văn Miếu - Quốc Tử Giám, công khai thông tin để người dân tra cứu thủ tục hành chính; triển khai cơ sở dữ liệu phục vụ bản đồ số. Đến nay, 18/36 đầu mục dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu eKMap đã được cung cấp đầy đủ. Dữ liệu về 32 di tích lịch sử - văn hóa, 9 lễ hội truyền thống, cơ sở giáo dục, 62 nhà tập thể cũ, 8 trạm sạc xe điện, 6 khu vực bãi đỗ xe và 1.141 cây xanh đô thị từng bước được số hóa, hỗ trợ công tác quản lý địa bàn.

Trong lĩnh vực kinh tế, phường đã lập danh mục quản lý 3.023 hộ kinh doanh và 2.277 doanh nghiệp; phối hợp hỗ trợ chuyển đổi số cho 4.773 đối tượng, đạt 90,37%. Các hộ kinh doanh được hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, mã QR thanh toán và phần mềm quản lý bán hàng...

Bên cạnh đó, phường đã triển khai thành lập tuyến phố, cụm điểm kinh doanh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Xã Đàn, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khuyến và chợ Ngô Sĩ Liên. Riêng tại chợ Ngô Sĩ Liên, 100% tiểu thương, hộ kinh doanh đã được hướng dẫn, trang bị mã QR thanh toán.

Đến nay, phường đã thành lập 35 tổ chuyển đổi số tại cộng đồng và đang kiện toàn, dần đi vào hoạt động. Ảnh: Vân Hà

Chuyển đổi số cũng được ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục. Cả 20/20 cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú trên địa bàn đã được tạo tài khoản Hanoicheck và cập nhật thông tin về an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó, các tiện ích số từng bước gắn với những nhu cầu cụ thể trong quản lý đô thị, kinh doanh và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đưa tiện ích số về tận khu dân cư

Không chỉ đổi mới hoạt động của chính quyền, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn chú trọng đưa chuyển đổi số đến từng tổ dân phố, giúp người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số ngay tại nơi sinh sống.

Sau khi thành lập, kiện toàn tổ dân phố theo mô hình mới, phường đã hoàn thành triển khai mô hình tổ dân phố số trên nền tảng iHanoi tại 35/35 tổ dân phố. Đồng thời, 35 nhóm chat cộng đồng có mã QR nhận diện được thiết lập, thu hút gần 1.600 người dân tham gia tương tác thường xuyên. Qua các nhóm, thông tin chỉ đạo, thông báo và những nội dung cần thiết được chuyển tải nhanh chóng đến người dân, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền với cơ sở.

Các điểm sinh hoạt số tại cộng đồng được trang bị màn hình kết nối với trụ sở phường để triển khai các nhiệm vụ tới địa bàn. Ảnh: Vân Hà

Đáng chú ý, phường đã bố trí 6 điểm sinh hoạt cộng đồng số, trang bị màn hình kết nối trực tuyến tới trụ sở phường để tiếp nhận các thông tin chỉ đạo, điều hành và triển khai tới tổ dân phố. Đồng thời, tại mỗi điểm này bố trí máy tính kết nối mạng để hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư, giảm nhu cầu đến trực tiếp các điểm phục vụ hành chính công.

Để duy trì hiệu quả các mô hình, phường đã thành lập 35 Tổ chuyển đổi số cộng đồng theo Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 15-7-2026 của HĐND thành phố Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Cùng với việc nâng cấp, hoàn thiện các điểm sinh hoạt cộng đồng, các tổ chuyển đổi số tại tổ dân phố đang được kiện toàn, từng bước phát huy vai trò hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Là một thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng, Phạm Nhật Thư, Tổ dân phố số 30 cho biết, thời gian qua, các thành viên đã hỗ trợ người dân tham gia nhóm chat cộng đồng, góp phần hoàn thiện mô hình tổ dân phố số. Qua nhóm, người dân có thể cập nhật kịp thời những thông tin cần thiết được triển khai đến cơ sở.

Các điểm sinh hoạt số tại cộng đồng sẽ là "cánh tay nối dài" của chính quyền, đưa tiện ích số về tận khu dân cư. Ảnh: Vân Hà

Để những kết quả đạt được thực sự phát huy hiệu quả, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng yêu cầu thời gian tới, các đơn vị nhanh chóng chuyển từ “xây dựng nền tảng” sang “khai thác nền tảng”. Theo đó, bản đồ số cần từng bước trở thành công cụ thiết thực phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, chất lượng phục vụ người dân.

Đối với Tổ chuyển đổi số cộng đồng, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của chính quyền ở cơ sở, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, người chưa quen với công nghệ, hộ kinh doanh nhỏ và những người còn gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ số.