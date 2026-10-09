Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên: Đề cao đạo đức, trách nhiệm người làm báo

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam; nhà báo Nguyễn Quang Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên cùng các hội viên thuộc Chi hội.

Giữ vững bản lĩnh, chuẩn mực của người làm báo trên không gian mạng

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW. Theo ông Trần Ngọc Hà, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cần được thực hiện thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mỗi người làm báo. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với nghề và có trách nhiệm với xã hội.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, nhà báo Trần Ngọc Hà lưu ý các hội viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tiếp nhận, tương tác và chia sẻ thông tin; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, giữ gìn chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng, tránh vô tình lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc. Việc học tập phong cách làm việc giản dị, gần gũi, tận tụy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, từ thái độ làm việc đến cách ứng xử và trách nhiệm với từng tác phẩm báo chí.

Theo nhà báo Nguyễn Quang Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu tài liệu hay tham gia các phong trào mà quan trọng hơn là chuyển hóa nhận thức thành hành động, thể hiện qua tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử với đồng nghiệp, Nhân dân cũng như trong hoạt động nghề nghiệp.

Đối với người làm báo, điều đó cần được cụ thể hóa trong từng khâu tác nghiệp, từ bám sát cơ sở, tôn trọng Nhân dân đến thu thập, xác minh và xử lý thông tin. Mỗi tác phẩm phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, có căn cứ, góp phần giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, uy tín cá nhân và danh dự của cơ quan báo chí. Ông Nguyễn Quang Tám cũng đề nghị các hội viên gắn việc học tập và làm theo Bác với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại.

Tại buổi sinh hoạt, các hội viên đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm tác nghiệp và chất lượng thông tin báo chí, nhất là trong bối cảnh thông tin trên các nền tảng số ngày càng đa dạng, lan truyền nhanh chóng.

Đề cập đến trách nhiệm của người làm báo trong phát ngôn và ứng xử trên mạng xã hội, nhà báo Ngô Văn Toàn, Uỷ viên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho rằng, các hội viên cần phân biệt rõ quan điểm cá nhân với phát ngôn của cơ quan báo chí, chấp hành quy định pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Bản lĩnh của người làm báo không chỉ thể hiện ở sự dũng cảm khi phản ánh những vấn đề của đời sống mà còn ở khả năng giữ vững nguyên tắc, bảo đảm tính công tâm và nhân văn trong quá trình tác nghiệp.

Các ý kiến tại buổi sinh hoạt cũng nhấn mạnh, chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng không chỉ thể hiện ở nội dung đăng tải mà còn ở cách bình luận, trao đổi và phản hồi trước những ý kiến trái chiều. Mỗi nhà báo cần giữ thái độ khách quan, văn minh, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc tham gia tranh luận cực đoan; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, không để mạng xã hội chi phối nhận thức và hoạt động tác nghiệp.

Theo nhà báo Phạm Thị Tuyết Lan, mỗi hội viên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và quy định về đạo đức nghề nghiệp trong quá trình tác nghiệp; chủ động thu thập, kiểm chứng thông tin, khai thác hồ sơ, tài liệu trên cơ sở nguồn tin xác thực và đúng quy định. Đối với thông tin trên mạng xã hội, người làm báo cần thận trọng, phân biệt rõ nội dung đã được kiểm chứng với thông tin chưa đủ căn cứ, đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi trên tinh thần cầu thị, tôn trọng sự thật và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Những trao đổi tại buổi sinh hoạt cho thấy, dù hoạt động trên nền tảng nào, người làm báo vẫn phải đặt tính chính xác, khách quan và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Việc sử dụng mạng xã hội cần gắn với đạo đức nghề nghiệp và ý thức giữ gìn hình ảnh, uy tín của cơ quan báo chí; không chạy theo tốc độ lan truyền hoặc sự chú ý trên mạng mà xem nhẹ quy trình kiểm chứng thông tin.

Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí

Phát biểu về hoạt động của Chi hội, nhà báo Nguyễn Quang Tám cho biết, thời gian qua, các hội viên duy trì hoạt động thông tin, tuyên truyền, phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm, tập trung vào các lĩnh vực pháp luật, tư pháp, chính sách, kinh tế – xã hội, cải cách hành chính và an sinh xã hội. Nhiều hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, góp phần lan tỏa hình ảnh người làm báo gắn bó với cơ sở và có trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhà báo Nguyễn Quang Tám nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kết nối, trao đổi thông tin giữa các hội viên đang công tác tại nhiều địa bàn khác nhau. Việc phát huy lợi thế về mạng lưới thông tin cơ sở sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong khai thác đề tài, xác minh thông tin và xây dựng các tuyến bài có tính liên kết vùng.

Cùng quan điểm này, nhà báo Nguyễn Văn Tự đề xuất tăng cường trao đổi thông tin giữa hội viên tại các địa bàn, nhất là những nơi có đặc điểm và điều kiện tác nghiệp khác nhau. Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế tại từng địa phương, các hội viên cần chủ động phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ xác minh thông tin và xây dựng các tuyến bài có tính liên kết giữa nhiều địa bàn. Qua đó, phát huy thế mạnh của từng phóng viên, nâng cao chiều sâu và sức lan tỏa của các tác phẩm báo chí.

Theo nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam, với 24 hội viên hoạt động trên địa bàn rộng, Chi hội có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn thông tin từ cơ sở. Để phát huy lợi thế này, các hội viên cần chủ động chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tác nghiệp, hỗ trợ nghiệp vụ và phối hợp triển khai các đề tài chung. Việc kết nối cần được thực hiện thường xuyên, thực chất, vừa nâng cao chất lượng tác phẩm, vừa tăng cường sự gắn bó giữa hội viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới và chuyển đổi số báo chí.

Trong bối cảnh báo chí tiếp tục đổi mới và chuyển đổi số, các hội viên cũng xác định yêu cầu nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và truyền tải nội dung trên các nền tảng số. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ phải đi đôi với bảo đảm tính chính xác, khách quan và trách nhiệm xã hội, không xem nhẹ quy trình kiểm chứng thông tin.

Phát biểu định hướng nhiệm vụ thời gian tới, nhà báo Trần Ngọc Hà đề nghị Chi hội quan tâm đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao kỹ năng tác nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường báo chí số cho hội viên. Đồng thời, mỗi hội viên cần thực hiện nghiêm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, nâng cao trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử trên mạng xã hội và trong từng tác phẩm được xuất bản.

Nhà báo Trần Ngọc Hà cũng kỳ vọng Chi hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp giữa các địa bàn, đầu tư xây dựng những tác phẩm báo chí có chất lượng, chiều sâu và giá trị xã hội; tích cực tham gia Giải Báo chí Quốc gia cùng các giải báo chí do bộ, ngành, địa phương tổ chức, góp phần khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh và trách nhiệm của đội ngũ người làm báo Báo Pháp luật Việt Nam tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.