Giám đốc Công an TP. Hà Nội được vinh danh 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2026

Bản lĩnh người chỉ huy tôi luyện từ thực tiễn

Danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 được trao tặng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đối với cá nhân Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, mà còn là niềm tự hào chung của toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Thủ đô, hành trình cống hiến của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và ý chí của người chiến sĩ Công an nhân dân. Trưởng thành từ một cán bộ trẻ tại Công an huyện Từ Liêm, đồng chí đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại các địa bàn trọng điểm như quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm. Mỗi bước đi là một quá trình tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện sự quyết đoán và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những nhiệm vụ phức tạp.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2019–2025, trên cương vị Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội, đồng chí đã để lại dấu ấn đậm nét khi trực tiếp chỉ đạo khám phá thành công nhiều chuyên án lớn. Hàng loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc các lĩnh vực hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy và tội phạm công nghệ cao đã được bóc gỡ, qua đó bảo vệ vững chắc lợi ích của Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

9 cá nhân xuất sắc được Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú'”.

Tháng 3/2025, khi được tín nhiệm giao trọng trách Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo. Đồng chí đề cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương với phương châm chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Tiên phong chuyển đổi số và giải quyết những vấn đề “sát sườn” của dân

Trong tầm nhìn của Giám đốc CATP, việc giữ gìn an ninh trật tự của một đô thị đặc biệt như Hà Nội không chỉ dừng lại ở phòng chống tội phạm, mà phải gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội và kiến tạo môi trường sống văn minh, an toàn.

Dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Công an Thủ đô đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng khoa học công nghệ. Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, CATP Hà Nội đã tiên phong triển khai ứng dụng Hanoi Smart Police, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát an ninh và trật tự đô thị, cùng các thiết bị báo cháy không dây. Đây là hướng tiếp cận mang tính đột phá: lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ, nhưng thước đo cuối cùng phải là hiệu quả phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, đồng chí đặc biệt quan tâm và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề dân sinh bức xúc tồn tại nhiều năm như ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và phòng cháy chữa cháy. Mọi chủ trương đều được thực hiện dựa trên sự đồng thuận của xã hội, giải thích thấu đáo và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Dù ở cương vị nào, triết lý lãnh đạo xuyên suốt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm. Đồng chí thường xuyên quán triệt tới cán bộ, chiến sĩ: "Những gì nhân dân cần thì phải phục vụ cho đến nơi đến chốn và phục vụ đến cùng những quyền lợi, lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp".

Chính tinh thần gần dân, hiểu dân và tận tụy phục vụ ấy đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, thanh lịch và hiếu khách của Thủ đô – Thành phố vì hòa bình do UNESCO vinh danh.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, tháng 4/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí cũng đã được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 2 Huân chương Quân công, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 4 Huân chương Chiến công, 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 được trao tặng vào chiều 9/10 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đối với cá nhân Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, mà còn là niềm tự hào chung của toàn lực lượng Công an Thủ đô. Đó là minh chứng cho thấy, sự bình yên của Hà Nội hôm nay luôn có sự cống hiến thầm lặng, bền bỉ và đầy trách nhiệm của những người chỉ huy luôn đặt sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân lên trên hết.