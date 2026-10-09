Tạm dừng xử lý xe chạy dưới tốc độ tối thiểu tại 3 đoạn cao tốc này

Cục CSGT tạm dừng đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại 3 đoạn dốc trên các tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Nha Trang – Vân Phong trong thời gian khảo sát, đánh giá khả năng vận hành của phương tiện.

Theo thông tin từ Cục CSGT, từ ngày 1/10/2026 đến khi có thông báo mới, lực lượng CSGT không thực hiện đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc nói trên.

Các vị trí được áp dụng gồm Km83+000 trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây; Km178 trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Km340+800 trên cao tốc Nha Trang – Vân Phong.

Ba đoạn cao tốc được tạm dừng xử lý xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trong thời gian cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá khả năng vận hành của phương tiện. (Ảnh Cục CSGT)

Trước đó, Cục CSGT tiếp nhận phản ánh về tình trạng xe tải nặng, xe đầu kéo gặp khó khăn khi duy trì tốc độ tối thiểu 60 km/h tại một số đoạn dốc trên các tuyến cao tốc này. Khi phương tiện tải trọng lớn di chuyển chậm, chênh lệch tốc độ với các xe đi phía sau có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm.

Cuối tháng 9/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã tổ chức thực nghiệm với 28 phương tiện, gồm 18 ô tô tải các loại, 8 xe đầu kéo và 2 xe đầu kéo xi-téc chở chất lỏng tại các vị trí có độ dốc lớn.

Kết quả thực nghiệm cho thấy các phương tiện vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu. Tuy nhiên, khả năng duy trì tốc độ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tình trạng phương tiện, việc tăng ga và khả năng chủ động tạo đà của người lái xe.

Trên cơ sở đó, Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan, gồm an toàn giao thông khi phương tiện di chuyển chậm trên cao tốc; đặc điểm địa hình, độ dốc; tình trạng kỹ thuật, tải trọng của xe tải nặng và kỹ năng điều khiển phương tiện của lái xe. Cục CSGT đồng thời đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam điều chỉnh tốc độ tối đa và tối thiểu tại các đoạn đường này.

Xe tải, xe đầu kéo khó duy trì tốc độ khi lên dốc cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do chênh lệch tốc độ với các phương tiện phía sau. (Ảnh Cục CSGT)

Trong thời gian khảo sát, đánh giá, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển xe tải nặng chấp hành quy định về tải trọng, tuân thủ quy tắc giao thông trên đường cao tốc, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Khi đi qua đoạn dốc, tài xế cần chủ động nhận biết địa hình để tạo đà phù hợp, cố gắng duy trì tốc độ theo quy định và lưu thông ở làn đường số 2, sát lề đường bên phải, theo khuyến cáo của Cục CSGT.

Đối với các phương tiện khác, người điều khiển cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và chủ động phòng ngừa nguy cơ va chạm khi lưu thông qua các đoạn dốc nêu trên.