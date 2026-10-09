Đoàn Khối UBND tỉnh ra quân hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số

Đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối UBND tỉnh hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích, tính thuận tiện và an toàn của các phương thức thanh toán trên không gian mạng. Đồng thời, lồng ghép hướng dẫn các kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Chương trình góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số; hỗ trợ người dân từng bước nâng cao kỹ năng số, chủ động sử dụng các dịch vụ, tiện ích số thiết yếu, qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh.