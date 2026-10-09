Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm lãnh đạo các cục, vụ

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Ảnh: Trần Huấn.

Tại Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Các Phó Cục trưởng điều động, bổ nhiệm lần này gồm các ông, bà: Nguyễn Ngọc Bảo, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Hải Long, Đoàn Quỳnh Dung, Nguyễn Thị Thu Hiền.

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Ảnh: Trần Huấn.

Tại Quyết định số 2691/QĐ-BVHTTDL, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Các Phó Cục trưởng được điều động, bổ nhiệm lần này gồm các ông: Nguyễn Hà Yên và Nguyễn Văn Thuật.

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số. Ảnh: Trần Huấn.

Tại Quyết định số 2675/QĐ-BVHTTDL, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hoá, Thể thao và Du lịch được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng được điều động, bổ nhiệm lần này gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Chấn, Vũ Ngọc Trinh, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Sơn.

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm bà Ninh Thị Thu Hương giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình. Ảnh: Trần Huấn.

Với Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, tại Quyết định số 2698/QĐ-BVHTTDL, bà Ninh Thị Thu Hương giữ chức Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng được điều động, bổ nhiệm lần này gồm các ông, bà: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Huy, Vi Thanh Hoài, Khuất Văn Quý, Nghiêm Hà Hải, Trần Thị Bích Huyền và Ngô Thanh Hiển.

Tại Quyết định số 2695/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Phát biểu tại buổi lễ trao các quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các đơn vị lần này nhằm thực hiện Nghị định số 298/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Hà Anh